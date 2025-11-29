Urmează cea mai lungă vacanță a elevilor

Elevii din învățământul preuniversitar urmează să se bucure de cea mai lungă vacanță din anul școlar 2025-2026. Aceștia au 3 săptămâni libere cu ocazia Crăciunului, urmând ca activitatea didactică să fie reluată miercuri, 8 ianuarie 2026.

- Publicitate -

Vacanța de iarnă a elevilor este programată să înceapă sâmbătă, 20 decembrie 2025.

Acest an școlar este împărțit mai multe perioade de vacanță. După liberele acordate cu ocazia sărbătărilor de iarnă urmaeză vacanța de schi, în luna februarie 2026. Între 4 și 14 aprilie 2026, elevii se vor bucura de vacanța de primăvară, iar în intervalul 20 iunie – 6 septembrie 2026 este programată vacanța de vară.