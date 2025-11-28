Cum ne apărăm copiii de pericolele din online – Școala „Radu Stanian” din Ploiești

Joi, 27 noiembrie 2025, la Școala Gimnazială „Radu Stanian” din Ploiești, a avut loc prezentarea proiectului „Online-ul pentru copii, între pericol și resursă”, al Asociației pentru Transparență în Comunitate (APTC).

În prezența părinților și cadrelor didactice, echipa APTC a vorbit despre una dintre cele mai periculoase dependențe din ziua de astăzi: dependența de ecrane. Specialiștii asociației au venit cu exemple concrete, pentru a demonstra cât de nocivă este această dependență, dar, totodată, au venit și cu soluții, atât tehnice, cât și psihologice. Soluții pe care orice părinte le are la îndemână, gratuit, pentru a-și proteja copilul de pericolele din online. Trebuie doar să vrea.

Indentificarea dependenței, primul pas în rezolvarea problemei

Cei mai mulți părinți nu sunt conștienți de dependența copiilor lor de ecrane. Și este firesc, mai ales din cauza faptului că părinții muncesc și sunt preocupați de atâtea alte aspecte ale vieții. „Dacă și pentru noi, adulții, este dificil să ne dăm seama cât de repede ne fură telefonul, deși noi am crescut altfel și știm că se poate trăi foarte bine și fără el, ei, copiii, sunt mult mai vulnerabili decât noi. De ce? Pentru că ei s-au născut în această lume digitală!”, a explicat, pentru cei prezenți, Mirela Mihai, jurnalist, mamă și inițiatoarea proiectului „Online-ul pentru copii”.

Împreună cu Eugenia Popovici, psihoterapeut, și Ciprian Pap, specialist în IT, Mirela își dorește să atragă atenția cât mai multor părinți cu privire la pericolele la care sunt expuși copiii lăsați nesupravegheați în fața ecranelor.

Eugenia Popovici este psihoterapeut, cu peste 20 de ani de experiență și vine în cadrul proiectului cu o experiență vastă în adicții.

Ea a povestit părinților prezenți joi seară despre cum pot aceștia să recunoască dependența la copiii lor. „Dacă atunci când nu are telefonul, îl vezi că este neliniștit, nu știe cum să-și ocupe timpul, se supără, se frustrează, țipă la tine, plânge… Da, aceasta este dependența!”, subliniază Eugenia.

Ciprian Pap, specialistul în IT al Asociației, a exemplificat clar această adicție a copiilor, a adolescenților, prin prezentarea unui video în care un elev își agresează fizic profesorul în sala de clasă pentru că acesta i-a luat telefonul în timpul orei. Filmul a stârnit rumoare în sala unde avea loc prezentarea. Acela a fost momentul în care cei prezenți au devenit conștienți de faptul că dependența de ecrane există, este reală și deosebit de periculoasă.

Pericolele la care sunt expuși copiii în online

Echipa Asociației pentru Transparență în Comunitate a făcut o trecere în revistă a pericolelor la care sunt expuși copiii care petrec mult timp în mediul online. Ei au dat și exemple…

Cyberbullying-ul este primul pericol. În urma acestuia, copilul poate dezvolta anxietate, depresie și, în cele mai grave cazuri, poate recurge la gesturi extreme.

Provocările care circulă pe rețelele de socializare sunt, din nou, deosebit de periculoase pentru copii. „Provocarea paracetamol” sau diverse altele asemenea determină copiii să consume diverse combinații de substanțe, care le pot face foarte mult rău. Sau îi provoacă la situații fizice în care aceștia ajung să-și pună viața în pericol: „Selfie pe un vagon de tren”, este doar un exemplu dat de specialiștii APTC.

În general, provocările sunt acceptate de copii pentru că aceștia caută validare. „Like-urile” sunt ca un drog și atunci ei sunt dispuși să facă aproape orice pentru a le obține.

Trendurile sunt o altă direcție pe care copiii o urmează orbește deși, de multe ori, finalul nu este unul benefic pentru ei.

Cu video, cu fotografii, cu exemple concrete, specialiștii APTC au subliniat cât de grave sunt pericolele la care se expun copiii noștri, zi de zi, în mediul online.

De ce apare dependența de online

„Cea mai mare problemă este dependența de dopamină. Dependența de dopamină înseamnă dependența de plăcere, adică cea „la un click distanță” (…) Faci click și îți dă ceva, ca la joculețe… nu contează ce. (…) În acel moment, creierul secretă o pictură de dopamină. Și mai vrea… (…) Rețelele sociale, la fel. Ți-a dat un like! Și creierul a mai secretat o picătură. Și mai vrea…”, le-a exemplificat Eugenia Popovici celor prezenți joi, la Școala „Radu Stanian”.

De aceea, copilul se reîntoarce în online, pe rețelele de socializare sau în jocuri, pentru a-și lua doza de dopamină, de care ajunge să aibă nevoie din ce în ce mai des. Și atunci apare dependența de ecrane, fie că este vorba de telefon, tabletă sau laptop.

O altă cauză a dependenței din ce în ce mai puternice este dată de algoritmii online-ului, practic ai inteligenței artificiale, care, pe baza căutărilor fiecăruia, ajung să ne cunoască mai bine decât ne cunoaștem noi înșine.

Astfel, online-ul ajunge să ne „servească” ceea nouă ne place… doar ceea ce nouă ne place.

Dacă adulții sunt mai conștienți și pot gestiona această situație, copiilor le este practic imposibil să vadă că sunt manipulați. De ce? Pentru că au prea puțină experiență în viața reală.

Soluțiile la dependența de online

Soluțiile pentru a preveni sau a trata adicția de online au venit tot din partea specialiștilor APTC. Atât cele tehnice, cât și cele psihologice, de relaționare a părintelui cu copilul, au fost descrise pe larg.

Ciprian Pap a explicat pas cu pas cum trebuie setat contul online al unui copil. Le-a vorbit părinților despre mijloacele de control pe care le au la dispoziție.

Eugenia Popovici a fost partenerul de dialog al părinților care, la finalul cursului, i-au adresat diverse întrebări referitoare la cum să-și gestioneze relația cu proprii copii. Fiecare caz în parte este unic dar ceea ce au toate în comun este manifestarea adicției exact ca în cazul oricărei alte dependențe, ba chiar cu etapele sevrajului, specifice oricărei dependențe.

La final, cei prezenți au primit, în format electronic, un ghid pentru a putea începe luarea de măsuri pentru protecția copiilor în online. Nimic mai simplu pentru ca părinții să facă primii pași în protejarea copiilor lor în mediul online.

„Ar trebui prezentarea aceasta să fie făcută tuturor părinților elevilor de la mine din clasă! Toți ar putea folosi această experiență în favoarea copiilor lor”, și-a exprimat opinia Mihaela Vișan, diriginte la clasa a VIII-a și profesor de georgrafie în cadrul Școlii Gimnaziale „Radu Stanian”.

„Cred că acest proiect ar trebui extins și pentru părinții elevilor de ciclu primar. Nici nu vă imaginați cum, la 7-8 ani, ei deja în pauze discută despre TikTok și Facebook”, a fost de părere Maria Ionete, învățătoare la clasa I, la aceeași școală.

Cu cât părinții devin mai devreme conștienți de aceste pericole, cu atât pot lua măsuri mai repede, înainte ca răul să se producă. Întotdeauna este mai ușor să previi decât să tratezi, și acest principiu se aplică și în ceea ce privește dependența de mediul online și pericolele care îi pândesc aici pe tineri.

Proiectul „Online-ul pentru copii, între pericol și resursă” continuă în școlile din județul Prahova, în mod gratuit, prin intermediul Asociației pentru Transparență în Comunitate (https://aptc.ro), în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Prahova și ziarul Observatorul Prahovean.