Când sunt încărcate cardurile educaționale destinate elevilor defavorizați 

Cardurile educaționale pentru elevii din învățământul preuniversitar vor fi încărcate în luna noiembrie 2025. Ministrul Educației a anunțat că încărcarea se va face în două etape. Pentru cei care au deja carduri, plățile se fac în această lună, iar pentru ceilalți în luna decembrie 2025.

Cardurile educaționale sunt tichete sociale de 500 de lei oferite pentru sprijin educațional preșcolarilor și elevilor dezavantajați.

Tichetele pot fi utilizate exclusiv pentru achiziția de materiale necesare frecventării școlii și grădiniței (rechizite, papetărie, articole de pictură, ghiozdane și haine), contribuind astfel la reducerea abandonului școlar și creșterea incluziunii în educație.

Ministerul Educației a anunțat că, pentru elevii care dețin deja carduri, încărcarea se face în cursul lunii noiembrie 2025, iar pentru elevii care primesc carduri noi, alocarea sumelor se va face în decembrie 2025, după emiterea noilor carduri.

Pentru anul școlar anterior, sumele aferente tichetelor educaționale pe suport electronic, în valoare de 500 de lei au putut fi utilizate, potrivit MIPE, până la data de 31 octombrie 2025.