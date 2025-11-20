- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEducație

Când sunt încărcate cardurile educaționale destinate elevilor defavorizați 

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc
rechizite

Cardurile educaționale pentru elevii din învățământul preuniversitar vor fi încărcate în luna noiembrie 2025. Ministrul Educației a anunțat că încărcarea se va face în două etape. Pentru cei care au deja carduri, plățile se fac în această lună, iar pentru ceilalți  în luna decembrie 2025.

- Publicitate -

Cardurile educaționale sunt tichete sociale de 500 de lei oferite pentru sprijin educațional preșcolarilor și elevilor dezavantajați.

Tichetele pot fi utilizate exclusiv pentru achiziția de materiale necesare frecventării școlii și grădiniței (rechizite, papetărie, articole de pictură, ghiozdane și haine), contribuind astfel la reducerea abandonului școlar și creșterea incluziunii în educație.

- Publicitate -

Ministerul Educației a anunțat că, pentru elevii care dețin deja carduri, încărcarea se face în cursul lunii noiembrie 2025, iar pentru elevii care primesc carduri noi, alocarea sumelor se va face în decembrie 2025, după emiterea noilor carduri.

Pentru anul școlar anterior, sumele aferente tichetelor educaționale pe suport electronic, în valoare de 500 de lei au putut fi utilizate, potrivit MIPE,  până la data de 31 octombrie 2025.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Angajăm agent vânzări de evenimente și publicitate online

Oferim condiții de muncă bune și salariu pe măsura rezultatelor obținute.
Solicităm experiență similară, cunoașterea limbii engleze nivel mediu și permis auto categoria B.
Un plus major îl constituie aptitudinile de comunicare verbală și scrisă.

Contactează-neContactează-ne

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Dovada că Sistemul Antigrindină este ineficient în Prahova

Corina Matei Corina Matei -
După ce, din 2005 până în 2024, în România...

Muzeul unic care spune istoria petrolului românesc

Oana Stoica Oana Stoica -
În centrul Ploieștiului, într-o clădire care încă păstrează eleganța...

EXCLUSIV Ce spune Consiliul Concurenței despre scumpirea carburanților

Marius Nica Marius Nica -
Observatorul Prahoveana a solicitat un punct de vedere...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -