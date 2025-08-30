- Publicitate -

Eveniment pentru copii, pe malul Dâmbului, la Ploiești

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Asociația Ploiești pentru oameni și Asociatia pentru Educatie si Dezvoltare Urbana organizează un eveniment pentru copii, duminică, 31 august, pe malul Dâmbului.

Astfel, între orele 10:00 – 11:00, pe strada Cornățel se dă startul la aventuri cu supereroi! La atelierul de lectură pentru copii intrarea este liberă. Vârsta recomandată este de 5-9 ani.

”Refrenul cântat pe repeat, viteza la mâncat dulciuri sau maratonul de jucării împrăștiate prin casă s-ar putea să nu fie chiar superputerile la care ne gândim. Haideți să le descoperim împreună, cu pelerine și măști, alături de Batpig – porcușorul erou care salvează orașul de răufăcători” este invitația organizatorilor.

Atelierul va fi ghidat de Oana Purice, agent literar, traducătoare de romane grafice, membră în Asociatia pentru Educatie si Dezvoltare Urbana și, cel mai important, mama lui Tudor și a Irinei.

Așadar, părinți, aduceți-i pe cei mici și haideți să începem împreună dimineața cu joacă, povești și superputeri!

Evenimentul face parte din sezonul comunitar „Dâmbu pentru oameni„, care se desfășoară pe parcursul weekendurilor din perioada 31 august-13 septembrie 2025, pe malurile râului Dâmbu, strada Cornățel, în zona blocurilor Mihai Bravu – Ploiești.

Dâmbu pentru oameni este organizat de Asociația Ploiești pentru oameni, cu activități sprijinite de: Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România, Institutul Francez din România, Goethe-Institut, Artown Now, Asociația pentru educație și dezvoltare urbană – AEDU, Outhentic Cycling Romania – Asociația Centrul Cultural și Comunitar Nucu, Escamonde Ploiești. Partener media: Observatorul Prahovean.

