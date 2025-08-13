- Publicitate -
Liceul Tehnologic Mecanic

Un singur liceu din Prahova, comasat. Directorul își pierde postul

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Comasarea școlilor cu mai puțin de 500 de elevi și reorganizarea rețelei școlare a venit ca un șoc în rândul mai multor directori care, din toamnă, își vor pierde posturile. În Prahova sunt 29 de unități de învățămânrt supuse comasării, potrivit Legii 141/ 2025, cunoscută ca „Legea Bolojan”. Dincolo de grădinițe și școli gimnaziale, în județ un singur liceu va fi absorbit de un altul. Doar 10 elevi mai lipseau aici pentru ca instituția să nu își piardă personalitatea juridică.

Este vorba despre Liceul Tehnologic Mecanic din Câmpina care, din septembrie 2025, devine structură fără personalitate juridică a Liceului Tehnologic „Constantin Istrati”, tot din municipiu.

Vestea nu a fost primită cu ochi buni de către directorul unității, Vasile Androne.

„Potrivit planului de școlarizare ,pentru anul școlar următor avem 490 de elevi. Decizia acestei comasări mi se pare foarte proastă. Existau și alte soluții. Totul, însă, s-a făcut fără niciun fel de transparență.

A fost o decizie luată în spatele ușilor închise, la ISJPH, comunicată Primărie Câmpina și atât. Fără nicio consultare, fără nimic. Avem un efectiv de 490 de elevi, practic cu 10 mai puțini de cât era nevoie pentru a nu ne pierde personalitatea juridică.

Dacă dincolo de liceu și școala gimnazială, am fi  fost lăsați să păstrăm noi și grădinița, alipită în 2010 grădiniței Iulia Hasdeu, azi am fi avut numărul de copii necesari pentru a nu fi absorbiți”, a precizat actualul director al liceului.

Întrebat dacă își va pierde postul, Vasile Androne a răspuns supărat: „se pare că da”. Va reveni, a mai spus acesta, la catedră, unde va preda disciplina transporturi rutiere, pe care o predă de 29 de ani de când este în învățământ. Dincolo de funcție, Androne a mai precizat că „gaura” resimițită în bugetul familiei, odată ce el pierde funcția de director, va fi de 2000 de lei.

Lista unităților școlare din județ care vor fi comasate:

Unitatea de învățământ cu PJ                             Structura

  • Școala Gimnazială „Radu Stanian”,  Ploiești –  Grădinița „Cheița de Aur”, Ploiești  (reorganizare prin contopire)
  • Școala Gimnazială „Elena Doamna”, Ploiești – Grădinița cu PP. nr. 21, Ploiești (contopire)
  • Școala Gimnazială „Rareș Vodă”, Ploiești – Grădinița „Cheița de Aur”, Ploiești (reorganizare prin divizare)
  • Școala Gimnazială „Candiană Popescu”, Ploiești – Grădinița cu PP nr. 24, Ploiești (contopire)
  • Școala Gimnazială „Anton Pann”, Ploiești – Grădinița cu PP „Scufița Roșie”, Ploiești  (contopire)
  • Școala Gimnazială „Andrei Mureșanu”, Ploiești – Grădinița cu PP nr.33, Ploiești  (contopire)
  • Grădinița cu PP nr. 30, Ploiești – Grădinița cu PP nr. 32, Ploiești (contopire)
  • Grădinița cu PP „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, Ploiești – Grădinița „Căsuța cu povești„, Ploiești (contopire)
  • Grădinția nu PP nr. 35, Ploiești -Grădinița cu PP nr 38, Ploiești (contopire)
  • Grădinița cu PP nr 28, Ploiești – Grădinița nr. 5, Ploiești ( contopire)
  • Grădinița cu PP nr. 47, Ploiești – Grădinița cu PP nr. 40, Ploiești ( reorganizare prin absorbție)
  • Grădinița Step by Step cu PP și PN „Licurici” Ploiești – Grădinița Step by Step cu PP „Dumbrava Minunată”, Ploiești (absorbție)
  • Școala Gimnazială Liliești, Băicoi – Grădinița cu PN și PP, Băicoi ( contopire)
  • Liceul Tehnologic „Teodor Diamant”, Boldești Scăeni – Școala Gimnazială nr 2 (contopire)
  • Colegiul „Ion Kalinderu” Bușteni – Școala Gimnazială „Nestor Urechea” (contopire)
  • Liceul Tehnologic „Constantin Istrati” Câmpina – Liceul Tehnologic Mecanic (absorbție)
  • Școala Gimnazială Centrală Câmpina – Școala Gimnazială „AL. I. Cuza”  (absorbție)
  • Grădinița cu PP. nr. 9 Câmpina – Creșa municipiului Câmpina (contopire)
  • Liceul „Simion Stolnicu” Comarnic – Școala Gimnazială nr. 2 Comarnic (absorbție)
  • Școala Gimnazială„ Sf. Maria” Mizil – Școala Gimnazială „Sf. Nicolae” Mizil (contopire)
  • Liceul „Carol I” Plopeni – Grădinița cu PN și PP „Frunză de Stejar” Plopeni (absorbție)
  • Școala Gimnazială Ariceștii Rahtivani – Școala Gimnazială sat Nedelea (absorbție)
  • Liceul Tehnologic Agricol Bărcănești – Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Bărcănești  (contopire)
  • Școala Gimnazială „Constantin Stere” Bucov – Școala Gimnazială „Mihai Vodă”, Pleașa (absorbție)
  • Liceul Teoretic Filipeștii de Pădure – Școala Gimnazială „Ioan Moga”, sat Dițești, comuna Filipeștii de Pădure (absorbție)
  • Școala Gimnazială Filipeștii de Târg – Școala Gimnazială Mărginenii de Jos (absorbție)
  • Școala Gimnazială, comuna Iordăcheanu – Școala Gimnazială sat Vărbila, comuna Iordăcheanu (contopire)
  • Colegiul „Ferdinand I”, Măneciu – Școala Gimnazială sat Măneciu Pământeni (absorbție)
  • Școala Gimnazială „Ion Ionescu” , Valea Călugărească – Școala Gimnazială, sat Dîrvari, Valea Călugărească (absorbție)

