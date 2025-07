Ministru: „Sistemul de burse a ajuns să pervertească meritul”

Ministrul Daniel David, este de părere că sistemul de burse din învățământul preuniversitar a ajuns să „pervertească meritul.” Din punctul acestuia de vedere, limitarea sistemului de acordare a burselor școlare este o măsură necesară în condițiile în care, a precizat acesta, elevii nu trebuie să ia note mari doar pentru a primi bursa.

„Eu sunt foarte ingrijorat că vedeți ce facem când aducem în 2-3 ani resurse foarte multe într-un sistem care nu are formele corecte, ajungem să distorsionăm uneori și mintea copiilor. Nu mergi să iei o nota mare pentru a primi bursa”, a spus ministrul, sâmbătă seară, la Digi24.

Daniel David a fost întrebat, ce mesaj are pentru acei elevi care au învățat tot anul pentru a obține media necesară bursei de merit: „Ii spun elevului urmatorul lucru: ma bucur ca are note mari. Dar eu sunt foarte ingrijorat ca, vedeti ce facem cand aducem în 2-3 ani resurse foarte multe într-un sistem care nu are formele corecte, ajungem să distorsionăm uneori și mintea copiilor.

Mergi la scoală pentru că învățământul e obligatoriu cu speranța că îți și place și că vezi faptul că te ajută social. Nu mergi să iei o nota mare pentru a primi bursa”, a afirmat Daniel David.

Noi am pervertit meritul pentru că aveam un sistem ăn care aveai bursa de merit de minim 30% într-o clasă. Și daca aveai clase foarte bune în care toți aveau peste 9,50, nu mai era 30%, era 100%. Nu este ok. Dupa mine, meritul trebuie sa fie merit”.