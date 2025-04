Lecția inedită de economie predată de profesorul Liviu Drăghici

Profesorul Liviu Drăghici a predat elevilor săi de la Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu” Ploiești o lecție inedită despre economie și războiul taxelor dus de președintele Trump în numele SUA.

- Publicitate -

Acesta a postat pe Facebook dialogul pe care l-a avut în sala de clasă:

Ultima oră de contabilitate înainte de vacanta de Paște. Se vedea din atitudinea lor ca nu au chef de ore azi. Dar au venit pentru punctul la prezență probabil.

Unul mai îndrăzneț a adresat întrebarea la care se gândea toată lumea:

– Nu ne dați și nouă drumul mai devreme domnu’?

– Nu. Că dacă sunt plătit pentru o oră pe care nu o țin, mă simt ca și cum aș fura banii.

– Păi noi nu spunem nimic.

– Atunci sunteți complici. E ca și cum eu aș fura banii și voi ați ține de șase.

- Publicitate -

Am zâmbit toți.

– Păi și mai facem contabilitate azi? Ne vede Dumnezeu că e Săptămâna Mare. A încercat cineva să facă o glumă.

– Săptămâna Mare se mai numește și Săptămâna Patimilor. Deci normal ar fi să facem mai multă ca să pătimiți și voi. Dar nu sunt chiar așa de nașpa.

– Păi și ce facem?

– Contabilitate. Dar nu așa cum am făcut până acum. Mâna sus câți aveți IPhone.

Au ridicat mâna 4 elevi.

– Cat costă un IPhone 16 Pro Max?

– În jur de 8000 de lei domnu’.

– Și în dolari?

– Stați că facem pe telefon. Cam 1700.

– Și dacă vă spun că în SUA același telefon e 1200 de dolari?

– Haideți domnu’ că n-are cum. Poate nu e nou.

– Căutați pe Google sau pe magazine oficiale din SUA.

– Și de ce e așa?

– Asta ar trebui să îmi răspundeți voi. Ca am folosit contul 4427 săptămâna trecută. Și v-am dat și la test achiziția de bunuri cu TVA.

– Adică SUA nu are TVA?

– Nu.

– Pai nu e corect domnu’ că ei îl iau mai ieftin!

– La asta s-a gândit și Trump când a impus taxele vamale.

– Păi și nu e corect așa?

– Tu ce crezi?

– Pai e corect domnu’. Să fie și la ei ca la noi.

– Câștigi ceva tu din treaba asta?

– Ăăă…Păi nu. Că la noi tot atata rămâne prețul.

– Și cine pierde?

– Americanii care vor cumpăra telefonul mai scump.

– Și firma Apple -a intervenit cineva. Că dacă prețul crește, cererea scade. Am învățat noi la economie.

– Corect. Câștigă cineva?

– America. Guvernul. Sau cine încasează taxele.

- Publicitate -

– Pe termen scurt da. Dar China a impus și ea taxe. Mai câștigă America? Pentru că ar trebui să plătească pentru ce exportă în China.

– Nu cred.

– Noi pierdem ceva?

– Eu zic că nu.

– Dar dacă UE impune și ea taxe?

– Pai se scumpește telefonul și la noi.

– Și ia mai gândiți-vă la o treabă. Ce se întâmplă când voi stați pe hol după ce se sună și mă vedeți pe mine că vin?

– Ne împingem ca berbecii care să intre primul în clasă. Ca să nu intrăm după dumneavoastră și să tragem bilet. Dar ce legătură are?

– O să vezi imediat. De ce vă împingeți și nu intrați normal, unul câte unul?

– Pentru că apare panica și fiecare vrea să scape el.

– Cam asta s-a întâmplat pe burse în perioada asta. Pe fondul instabilității investitorii s-au panicat și au început să vândă. Și când există ofertă dar nu există cerere, ce se întâmplă cu prețul acțiunilor?

– Scade.

– Corect!

– Ați pierdut și dumneavoastră domnu’?

– La modul real nu. Că nu am vândut nimic.

– Dar v-a scăzut portofoliul?

– În primă fază da. Doar că eu mai trăisem de 3 ori momente de criză: taxa pe lăcomie în 2019, pandemia în 2020 și războiul în 2022. Așa că am cumpărat ieftin.

– Smecher domnu’!

– N-aș zice „smecher” că nu îmi place termenul. As zice „pregătit”. Dar întrebarea nu era dacă mă afectează pe mine ci dacă vă afectează pe voi.

– Păi mie mama mi-a zis: „Iphone îți mai trebuie ție acuma? Nu auzi că vine criza?”

– Și cum vine criza?

– Nu știm!

- Publicitate -

Educație Micii antreprenori prahoveni, idei de afaceri inedite Pe 16 aprilie, la Teatrul ,,Toma Caragiu” din Ploiești, a avut loc a treia ediție a Maratonului pentru Educație Antreprenorială, un eveniment dedicat tinerilor...

– Pai dacă lui C nu ii mai mama bani de IPhone înseamnă că Apple va produce cu un telefon mai puțin. Și va trebui sa reducă din costuri.

– Și o sa dea afara asiatici. Ce ne privește pe noi?

– Dar tipul de la reprezentanță care vinde telefonul mai ia comision?

– Nu. Normal.

– C ce lucrează mama ta?

– La bancă.

– Și dacă tipul are venitul mai mic mai poate face credit?

– Nu.

– Și deci nu mai cumpără apartamentul și suferă și firma de construcții. Și magazinul de materiale. Și mama ta care nu mai ia bonus că nu a atins obiectivul pentru credite.

– Și chiar că nu mai îmi dă bani de telefon, a zis el râzând.

– Exact. Vedeți bancnotele astea de un leu? Pe una o las pe catedră. Cu cealaltă cumpăr un pix de la colega. Ea cumpără biscuiții colegei de bancă și ea apa colegului din spate. Cât a valorat leul ăsta?

– 4 lei.

– Și cel de pe catedră?

– 1 leu

– Leul din clasa reprezintă economia în perioadele de expansiune. Leul de pe catedră economia în perioada de criză. E mai clar acum?

– Sunteți șmecher domnu’!

– Nu mai zice așa că nu-mi place cuvântul.

– Pregătit atunci.

– Și vă doresc și vouă să fiți la fel. Și vă mai doresc vacanță plăcută și Sărbători cu bine. Grija mare cu excesele și să veniți odihniți.

– Sărbători fericite domnu’!

- Publicitate -

În încheiere, profesorul Drăghici a precizat că imaginea din postare este generată cu AI pentru că ”din salariul de profesor nu îmi permit Iphone ci doar cei 2 lei”, dar că textul e real și îi aparține, subiectul fiind pregătit înainte.