Emoții uriașe pentru Rareș și Andrei, cei doi prahoveni care participă, zilele acestea, la IJSO 2024

Peste 300 de adolescenți cu vârste cuprinse între 13 si 16 ani, din 54 de țări, participă la cea de-a XXI-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Știinte pentru Juniori (IJSO 2024), care se desfășoară la București, până pe 12 decembrie. Emoțiile sunt uriașe pentru cei doi elevi din Prahova, acreditați la această competiție. Este vorba despre Rareș Mihai și Victor Andrei Păun, elevi în clasa a VIII-a, respectiv a IX-a, la C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești.

Ministerul Educatiei, în colaborare cu Universitatea Politehnică și Academia de Studii Economice găzduiesc, în perioada 2-12 decembrie, la București, a XXI-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Știinte pentru Juniori (International Junior Science Olympiad / IJSO), o competiție interdisciplinară din domeniul știintelor naturii (fizică, biologie și chimie).

De-a lungul timpului, olimpiada a fost organizată în Africa de Sud, Argentina, Azerbaidjan, Botswana, Brazilia, Taiwan, Columbia, Coreea de Sud (de 2 ori), Emiratele Arabe Unite, Iran, India, Indonezia (de 3 ori), Nigeria, Olanda/Tarile de Jos, Qatar, Thailanda. Anul acesta, România este țara gazdă.

Printre cei peste 300 de concurenți se află și doi elevi prahoveni, care s-au întrecut la Națională cu aproximativ 70 de alți participanți și au reușit să se califice la Internațională. Rareș Mihai și Victor Andrei Păun învață la C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești și spun că neapărat vor să se întoarcă de la această olimpiadă cu câte o medalie.

„Faptul că am trecut de Națională și m-am calificat la faza internațională e, cred, cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat vreodată. Am ajuns în această etapă 12 elevi din România, doar doi din Prahova. Mi-aș dori să revin acasă cu o medalie, deși știu că nu va fi ușor. Sunt 300 de elevi din 54 de țări. Toți sunt foarte bine pregătiți, așa că va fi o concurență acerbă. Nu mă sperii, însă, am mare încredere în mine și știu că ce am în cap nu-mi poate lua nimeni”, ne-a povestit, în urmă cu ceva vreme, Andrei.

Potrivit datelor oficiale, aproximativ 2,7 milioane de lei au fost alocate pentru Olimpiada Internațională de Stiinte pentru Juniori.