Școala Spectrum Ploiești ar putea avea un campus în următorii cinci ani

Școala Spectrum Ploiești face parte din rețeaua de unități de învățământ Lumina, cel mai performant grup educațional privat preuniversitar din România, care activează în sistemul educațional românesc din 1994.

Lumina lnstituții de Învățământ deține în prezent două licee (Liceele Teoretice Internaționale de Informatică București și Constanța – cu învățământ liceal și gimnazial), două școli internaționale ( The International School of Bucharest – cu învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal, The International School of Oradea) și cinci școli internaționale Spectrum în orașele: București, Constanța, lași, Cluj și Ploiești – cu învățământ preșcolar, primar si gimnazial. Trebuie precizat că anul acesta s-au mai deschis la Cluj și Iași două licee Lumina.

Având o experiență de 30 de ani în domeniul Educației, Lumina numără peste 5000 de elevi, 600 de profesori, având în total peste 750 de angajați.

În ultimii ani, politica de dezvoltare în România a furnizorului de servicii educaționale la standarde internaționale Lumina a permis modernizarea și construcția de la zero a unor campusuri școlare.

De exemplu, primul campus Lumina a fost deschis în 2010 la The International School of Bucharest, în 2016 a inaugurat campusul ICHB, iar în anul 2023 a fost finalizată aici o sală de sport și o clădire cu trei etaje.

Investițiile au continuat în 2018, când s-a dat în folosință campusul ICHB Colentina, iar anul acesta a fost inaugurat campusul școlar de la Constanța. În prezent se lucrează la construirea unui astfel de campus și la Oradea.

Și Școala Spectrum Ploiești va beneficia de o investiție majoră în infrastructură. Astfel potrivit reprezentanților conducerii școlii, proiectul se află în stadiul de documentație tehnică și financiară, termenul de finalizare a lucrărilor fiind estimat la cel mult cinci ani. Acesta va fi construit în cartierul Magnolia Village din Păulești, la câțiva km de Ploiești.

Elevii școlilor Spectrum beneficiază de de cele mai înalte standarde de educație prin dotarea școlilor cu laboratoare și săli de clasă moderne și complet utilate, ateliere de artă, săli de sport și festivități.

De asemenea, în Școlile Lumina a început implementarea proiectului SmartLab, care schimbă modul de predare și, cu ajutorul tehnologiei, oferă un spațiu de învățare deschis și inspirațional, ce favorizează procesul educațional centrat pe elev.

Eforturile materiale și calitatea serviciilor educaționale, prestate de dascăli bine pregătiți, au dus la succese remarcabile obținute de elevi la olimpiadele naționale și internaționale, în palmaresul școlilor Spectrum aflându-se deja peste 1100 de medalii de aur, argint și bronz.

Până în prezent, au absolvit peste 3000 de elevi, majoritatea alegând să își continue studiile la universități de prestigiu din străinătate, unde au fost acceptați cu burse: Harvard, MIT, Stanford, Princeton, Yale, Caltech, Oxford, Cambridge, Manchester, UCL, Imperial College, Jacobs University, Hague University etc.

Mulți s-au întors în țară , au devenit antreprenori sau au ales să lucreze în IT, servicii bancare, la firme naționale sau internaționale, precum IBM, Oracle, HP, Vodafone, Orange, Veeam, Ubisoft, Raiffeisen Bank, Banca Transilvania, BRD, BCR, Alpha Bank, Deutsche Bank.

Cei care au ales să rămână în străinătate la finalul studiilor, lucrează de asemenea la companii de prestigiu, precum Google, Facebook, Twitter, Pinterest, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Amazon, EA Sports.

De asemenea, Lumina are o școală de fotbal care poartă numele fostului tricolor Lucian Sănmărtean, o echipă de baschet, Laguna Sharks și una de volei. De asemenea, la nivelul Lumina funcționează și o școală de muzică în colaborare cu cunoscutul cântăreț Smiley, Hahaha Production.

