Mihai Ioan, tânărul ploieștean care a uimit China la concursul internațional de proiecte științifice

La doar 18 ani, un tânăr din Ploiești, Ioan Mihai, a reușit să impresioneze prin participarea sa la cea de-a 38-a ediție a concursului internațional de proiecte științifice China Adolescent Science and Technology Innovation Contest, unde a obținut premiul III, secțiunea Engineering, cu proiectul „Research on planar trasformers”. Mihai, olimpic internațional la informatică pe parcursul anilor cât a fost elev al C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești ,s-a „luptat” cu alți doi concurenți români, dar și cu alți aproximativ 800 de participanți de pe întreg mapamondul.

Se numește Ioan Mihai și este ploieștean. Mândru că a copilărit și crescut în orașul lui Nichita și Caragiale, adolescentul vorbește cu modestie și nostalgie despre orașul său natal.

Este student acum la la Eindhoven University of Technology, Department of Mathematics and Computer Science, din Olanda, însă, nu exclude ideea de a reveni în țară odată ce va finaliza studiile.

Mihai nu este un tânăr oarecare. A reușit, vara aceasta, să facă de așa manieră încât numele României să fie auzit și cunoscut, cu proiectul „Research on planar trasformers”,tocmai în China, la Tianjin.

China Adolescents Science and Technology Innovation Contest (CASTIC) este una dintre cele mai mari competiții naționale de știință din China, găzduită în comun de Asociația Chinei pentru Știință și Tehnologie (CAST) în colaborare cu ECOSF și alte organizațîi internaționale și naționale. Competiția de anul acesta s-a desfășurat în orașul Tianjin și a marcat prima participare a României la acest eveniment.

Anual, aproximativ 500 de tineri oameni de știință chinezi și aproape 100 de participanți internaționali din peste 20 de țări și regiuni participă la CASTIC cu propriile proiecte științifice, în 8 categorii științifice.

„A fost o experiență unică. Am ocolit jumătate de planetă ca să ajung la această competiție care a însemnat enorm pentru mine. Odată ajuns acolo am constatat că, dincolo de voluntarii care se documentaseră, pentru chinezi, România înseamnă fostul bloc comunist, Nadia Comăneci și Hagi. Nu a fost o surpriză, însă, m-am bucurat că am putut adăuga și altceva: dragostea pentru știință și cercetare ”, ne-a povestit ploieșteanul, care a mărturisit, deopotrivă, că a fost impresionat de cultura poporului chinez, dar și de ospitalitatea acestuia, indiferent de proveniența celor care le intră în „casă”.

„Am fost impresionat de dăruirea lor. Pe parcursul competiției din vară, am fost sute de participanți de pe tot globul. Fiecare s-a simțit unic, asta fiindcă voluntarii care ne-au însoțit și-au făcut bine temele, ca să zic așa.

La standul meu am văzut cât de bine s-au documentat voluntarii, printre puținii vorbitori de limbă engleză, și am apreciat acest lucru. Proiectul meu care a făcut referire la ceea ce înseamnă cercetare asupra transformatoarelor plane s-a bucurat de un real succes. Iar asta nu poate decât să mă motiveze să continui pe acest drum al științei și cercetării”, a mai adăugat Mihai, care nu exclude ideea ca, într-o bună zi, să revină în România pentru a putea pune în practică tot ceea ce a reușit și reușește să învețe dincolo de granițe.