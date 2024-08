Ploieșteanca Alexa Tudose, șefă de promoție a prestigioasei Universități Oxford, din Marea Britanie

Alexa Tudose este unul dintre copiii de excepție ai Ploieștiului care face să se vorbească la superlativ, peste hotare, despre România. Absolventă a C.N. „I.L. Caragiale”, fata de „aur” a informaticii, azi în vârstă de 22 de ani, a reușit să termine șefă de promoție, anul acesta, la prestigioasa Universitate Oxford din Marea Britanie. Tânăra a primit distincția „Hoare prize for best overall performance”, un titlu mai mult decât onorant care nu face altceva decând să încununeze munca, ambiția și perseverența unei fete care, de-a lungul anilor, nu a arătat altceva decât că este cea mai bună în tot ceea ce face.

Absolventa Colegiul Naţional „I.L. Caragiale“ din Ploieşti, profilul Informatică intensiv, Alexa a fost an de an șefă de promoție. Tânăra a reușit, de-a lungul timpului, să dobândească un palmares impresionant: zeci de medalii câştigate la competiţii de informatică, cele mai multe cu participare internaţională.

A fost, de altfel, în 2019 singura fată medaliată cu aur la Balcaniada de Informatică desfășurată în Grecia. Micuța ploieșteancă, atunci în vârstă de doar 18 ani, a reușit atunci să surclaseze competitori din Albania, Bulgaria, Cipru, Grecia, Italia, Macedonia, Macedonia de Nord, Moldova, Muntenegru, România şi Turcia.

Alexa Tudose a avut un vis încă de pe băncile liceului. Și-a dorit să studieze la prestigioasa Universitate Oxford din Marea Britanie. Nu doar că a fost admisă, dar a și reușit să termine șefă de promoție, primind distincția Hoare prize for best overall performance”.

„Emoții unice…

Oameni deosebiți…

Suntem recunoscatori pentru ca am putut lua parte la o asemenea ceremonie desfasurata in celebrul Sheldonian Theatre.

Multumim, Alexa, pentru tot ceea ce esti!

Felicitări pentru obtinerea „Hoare prize for best overall performance” si mult succes in continuare”, a fost emsajul emoționant al părinților, Șefania și Adrian Tudose.