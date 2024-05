Darius Bodor, ploieșteanul calificat la Olimpiada Internațională „Științele Pământului”, organizată în China

Darius Andrei Bodor este elev în clasa a X-a la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești și a reușit, la doar 17 ani, performanța de a se califica la Olimpiada Internațională Interdisciplinară „Științele Pământului”, care se va desfășura în luna august, în China, la Beijing.

Din lotul național care va reprezenta România la competiția din China mai fac parte alți trei elevi de la școli din Cluj Napoca, Buzău și Timiș.

Despre Olimpiada Națională care a avut loc la Arad și care i-a adus ploieșteanului calificarea la Internaționala de la Bejing, acesta spune că „a fost o competiție extrem de grea. Am muncit enorm să ajung cât mai departe.

Gândiți-vă că pentru această olimpiadă eu m-am pregătit nu la una, ci la patru materii: fizică, chimie, biologie și geografie. Și anul trecut am ajuns la Națională, însă nu m-am calificat. Surpriza, anul acesta, a fost uriașă, iar bucuria pe măsură. Am obținut 132, 75 de puncte din 200 posibile, ceea ce a însemnat prima mențiune. Nici acum parcă nu îmi revin. Calificarea la Olimpiada Internațională este cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat în 17 ani”, ne-a povestit ploieșteanul, aflat încă sub imperiul emoțiilor.

Pentru reușita sa, Darius a ținut să mulțumească și dascălilor care l-au pregătit: prof. Gelu Hanganu – Geografie, prof. Miricel Florina – Biologie, prof. Marin Maria – Chimie și prof. Radu Adriana – Fizică.

Pasionat și de atletism fiindcă, spune el, „astfel are grijă de sănătatea sa fizică”, adolescentul spune că acolo, în China, vrea să dea tot ce are mai bun și să facă auzit numele României. Știe că responsabilitatea este imensă, de aceea va munci în continuu pentru o nouă performană.

Asemeni altor adolescenți cu rezultate excepționale la competiții, Darius este tentat ca, după terminarea liceului, să ajungă să studieze ingineria la o universitate din Franța. Nu exclude, însă, nici Politehnica București sau Facultatea de Fizică a Universității București.