„Ne bucurăm că am pus Ploieștiul nostru pe harta lumii”. Primele reacții ale echipei RO2D2, după obținerea titlului de vicecampioni mondiali la Houston

Vicecampionii lumii la robotică, echipa RO2D2 a C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești, revin mâine în țară, după patru zile în care, după cum chiar ei declară, sunt mândri că au reușit, prin munca, inteligența și perseverența lor, să pună Ploieștiul și România pe harta lumii. Obosiți și încă sub imperiul emoțiilor, tinerii lemeviști au acordat observatorulph.ro un interviu în exclusivitate despre ce a însemnat Mondialul de la Houston și câștigarea titlului de vicecampioni, după ce au reușit să învingă peste 200 de echipe participante, de pe întreg mapamondul.

Rep. Sunteți vicecampioni mondiali. Ați reușit să „procesați” acest rezultat remarcabil?

RO2D2: Încă nu, suntem sub emoția celor 4 zile de concurs. A fost extrem de multă adrenalină, care vine după multe ore de efort susținut, cu mii de ore de lucru (peste 5000) în tech HUB-ul Ro2D2.

Rep.: Cum a fost competiția de la Houston anul acesta?

RO2D2: Având în vedere că la nivel de mapamond există 8000 de echipe, dintre care doar 224 s-au calificat la Campionatul Mondial, vă puteți imagina cât de puternică este competiția și cât de mari pot fi emoțiile. Mondialul acesta nu poate fi descris în cuvinte, e ceva ce se trăiește cu mintea și cu sufletul.

Rep: Care au fost atuurile RO2D2, atuuri care v-au adus titlul de vicecampioni mondiali, plus numeroase alte premii?

RO2D2: În primul rând este vorba despre o echipă extrem de bine antrenată și unită, (noi :)). În al doilea rând un robot extraordinar, Miguel, la care s-a muncit peste 5000 de ore, o pregătire exemplară a participării la Campionatul Mondial, cu stand de prezentare, cu manual ingineresc si de prezentarea a activităților din sezon.

Rep.: Ce sentimente ați trăit când ați auzit iarăși numele Românei, Ploieștiului, acolo peste Ocean, la o competiție de o asemenea anvergură?

RO2D2: A fost un sentiment extraordinar. Nu numai am reprezentat România, dar am pus Ploieștiul, orașul nostru natal, al celor mai mulți dintre noi, pe harta lumii, prin performanța excelentă, cu toată modestia care ne caracterizează.

Rep: Ați „luptat„ în marea finală contra unei alte echipe, tot din România, „Al Citizens”, din Focșani. Știu că ați legat prietenii… Cum a fost „lupta” cu conaționalii voștri într-o competiție la care, repet, au participat peste 200 de echipe din întreaga lume?

RO2D2: Nivelul competițional este extrem de ridicat. Nu a fost o lupta ușoară, dar ne bucurăm că am împărțit finala cu o echipa din România.

Rep: Ce ați făcut imediat după ce ați câștigat titlul de vicecampioni mondiali?

RO2D2: Echipa s-a adunat, iar căpitanul, Andrei Băzăvan, a spus un lucru extraordinar: “Am dat tot ceea ce am putut”. Iar aceasta atitudine ne face să privim cu optimism către sezonul viitor.

Rep: Vă așteptați la un așa rezultat?

RO2D2: Am știut că am venit foarte bine pregătiți si, pe măsură ce am avansat in concurs, ne-am dat seama că putem obține un rezultat extrem de valoros. Vizita celor 8 echipe de jurați care ne-au intervievat la stand, ne-au dat încredere că ceea ce am făcut și facem ne va aduce un premiu. Am obținut premiul Control Award, care recunoaște meritele unui robot extrem de bine construit și echipat cu sisteme complexe, apoi am jucat finala diviziei Ochoa, pe care am câștigat-o, iar pasul suprem a fost mare finală din care am ieșit vicecampioni la nivel mondial.

Rep: Aici, în țară, la Ploiești, toți cei care vă respectă munca și pe voi, ca tineri ce puteți influența o generație, au stat cu sufletul la gură și v-au felicitat. Stau mărturie miile de aprecieri și sutele de mesaje postate la articolele în care am scris despre fiecare pas al vostru la Mondialele de la Houston. Vreți sa le transmiteți ceva?

RO2D2: Mulțumim tuturor. Am fost impresionați de emoția creată in comunitate și suntem mândri că am pus Ploieștiul pe harta roboticii, nu doar la nivel național, dar și la nivel mondial.