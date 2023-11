Profesoara care a construit un spațiu recreativ la Școala Gimnazială Măgureni este nominalizată la Gala Comunității Prahovene

Alina Uțu, profesoara care a construit un spațiu recreativ la Școala Gimnazială, este nominalizată la Gala Comunității Prahovene, ediția 2023. Evenimentul de recunoaștere și de promovare a faptelor bune și a oamenilor care le-au realizat este organizat de Fundația Comunitară Prahova și Observatorul Prahovean și va avea loc pe data de 24 noiembrie 2023 la Ramatuelle.

Profesoara Alina Uțu de la Școala Gimnazială Măgureni a construit în curtea unității de învățământ, alături de o întreagă echipă de profesori, dar și de părinți și elevi un spațiu recreativ unde au loc ateliere de dezvoltare persoanală, emoțională și antibullying.

Povestea a început în 2021, când, prin aplicarea unor teste la nivelul tuturor claselor, a observat că foarte muți elevi sunt victime ale părinților și colegilor. În luna noiembrie a aceluiași an a hotărât, alături de echipa de proiect, să implice școala într-un proiect lansat de Inspectoratul Școlar Județean Prahova cu ocazia „Săptămânii nonviolenței”.

„De-a lungul activității nonformale au fost implicați toți diriginții, desfășurând diverse activități legate de bullying”, ne-a povestit Alina Uțu, coordonator proiect. Echipa de proiect s-a mărit rapid cu alte cadre didactice din școală, iar în proiect s-a alăturat inclusiv un psiholog.

Provocarea a fost una imensă, chiar dacă de-a lungul timpului, grupul a inițiat mai multe proiecte în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean. Pe lista de proiecte cu scop educativ, de dezvoltare personală, în arii diferite, figurează „Călătorie în lumea poveștilor”, „Cupa Prahovița”- „Sport, sănătate,armonie și voie bună”, „Micii prieteni ai istoriei”, „Frumuseți locale, tradiții și obiceiuri”, „Din suflet, pentru suflete” și „The warriors of recycling” – proiect eTwinning.

„În școlile românești, fenomenul de bullying are o incidență din ce în ce mai ridicată, pericolul venind din falsa impresie de normalitate a acestuia, majoritatea oamenilor acceptându-l ca pe o componentă obișnuită a vieții de zi cu zi. În mod particular, copiii interacționează din ce în ce mai greu, fiind foarte greu de gestionat diversele conflicte apărute în școală. Problema bullying-ului are o foarte mare amploare și în relația părinte- copil, de aceeea este imperios necesar să se lucreze și pe această latură”, spune Alina Uțu, care crede că prin implicarea comunității astfel de probleme pot găsi o rezolvare.

Motivul aplicării acestui proiect este pentru prevenirea acestui fenomen, responsabilitatea fiind a tuturor şi nimeni nu ar trebui să fie indiferent faţă de acele persoane care se află în incapacitatea de a se descurca într-o asemenea situaţie, mai spune Alina Uțu.

Plecând de la această realitate, profesoara Alina Uțu a reușit, în colaborare cu Fondul Prahova pentru Educație – un fond de finanțare privată coordonat de Fundația Comunitară Prahova, cu sprijinul financiar al acesteia, să amenajeze în curtea școlii un spațiu pentru educație non-formală, un spațiu recreativ, al culorii, al prieteniei, unde elevii își pot petrece într-un mod corespunzător pauzele, dar pot și desfășura diferite activități educative cu caracter non-formal.

Curtea școlii a fost decorată cu desene recreative, educative pentru copii, a fost dotată cu mobilier care să permită desfășurarea unor activități de tip outdoor. De altfel, scopul proiectului a fost ca elevii să-și petreacă timpul în curtea școlii, într-un mod recreativ și educativ, fără bullying sau alte forme de violență.

Iar proiectul nu s-a oprit aici. „Patrula veselă de recreație” are drept scop monitorizarea fenomenului de violență sau bulling în timpul pauzelor.

„Proiectul a inclus combaterea fenomenului de bullying prin informarea elevilor și părinților cu privire la efectele acestui fenomen, cauzele si formele de manifestare, realizate prin ateliere de creatie – picturi cu mesaje pozitive și implicarea într-o serie de activități formale și non-formale care să le dezvolte încrederea în sine, spiritul de echipă, empatia, inteligența interpersonală precum și creșterea nivelului de întelegere a fenomenului de bullying în rândul profesorilor și creșterea capacității de a gestiona situatiile de bullying”, susține Alina Uțu.

De fel din Câmpina, absolventă a Universității Transilvania din Brașov, Alina Uțu este, de 20 de ani, profesor de Educație Fizică.

