Andreea Constantinescu, unul dintre profesorii de 10 ai Prahovei la examenul de titularizare: „Tot ce fac, fac cu dragoste față de copii”

Avem elevi de 10 la examenele naționale, avem și profesori de 10 la titularizare. Șapte la număr, în urma rezultatelor afișate ieri. Andreea Constantinescu este unul dintre acești dascăli. Are 30 de ani, este profesor învățământ preșcolar, iar la examenul de titularizare a obținut 10 „curat”. Spune că experiența de la catedră și dragostea față de copii au contribuit mult la obținerea acestui rezultat.

Andreea predă de 3 ani. Povestește că de mică și-a dorit să intre în învățământ.

A terminat cursurile Colegiului Național „Al.I.Cuza” din Ploiești, iar apoi s-a îndreptat către UPG, unde a urmat cursurile Facultății de Litere și Științe, specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar. Are și un master în domeniu și de trei ani este „mama de la grădi” pentru 23 de copii de la grădinița ce aparține de Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” din Boldești Scăeni.

Inclusiv cele două fetițe ale sale, de 4 și 6 ani, îi sunt eleve conștiincioase. Despre examenul de titularizare, Andreea spune că „nu a fost un examen greu. Mă așteptam să obțin un rezultat bun și am fost extrem de fericită când am văzut că am luat nota 10. E satisfacția muncii mele de pe parcursului unui întreg an școlar. Am susținut titularizarea la Limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv- educative în grădinița de copii.Acest zece pe care l-am luat e încă o confirmare a faptului că aceasta îmi este vocația. Am fost făcută să fiu la catedră”.

Despre rezultatele examenului atât în Prahova, cât și la nivel național, Andreea Constantinescu e de părere că se putea mult mai bine. „Acele note de 1,2 sau 3 nu fac cinste. Probabil sunt oameni care își încearcă norocul în învățământ din lipsă de opțiuni. Nu o fac de drag, nu simt că asta le e menirea și, din păcate, acest lucru s-a reflectat în notele obținute”.