Ai acțiuni la OMV Petrom? Câți bani vei primi ca dividende

Acționarii OMV Petrom au aprobat distribuirea dividendelor aferente anului financiar 2025, în valoare totală de aproximativ 3,6 miliarde de lei, potrivit unui comunicat transmis de companie.
În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), a fost aprobat un dividend brut total de 0,0578 lei pe acțiune, format dintr-un dividend de bază de 0,0466 lei și un dividend special de 0,0112 lei. Nivelul dividendului corespunde unui randament de aproximativ 5,8%.
Plata dividendelor va începe în data de 8 iunie 2026, pentru acționarii înregistrați la Depozitarul Central la data de 15 mai 2026, aceasta fiind data de înregistrare stabilită de companie.
Potrivit reprezentanților OMV Petrom, valoarea totală a dividendelor reprezintă 40% din fluxul de numerar operațional al Grupului pentru anul 2025.