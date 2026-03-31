Cu cât ar scădea prețurile carburanților dacă s-ar reduce accizele

Reducerea pe care o va aplica guvernul carburanților ar aduce ieftiniri la pompă dar, efectul va fi limitat și nu se va simți prea mult, este de părere expertul în energie consultat de Digi24. Mai exact, potrivit scenariilor discutate în prezent, o primă reducere de 5% a accizei ar putea tăia aproximativ 17 bani din prețul unui litru de motorină.

Chiar și în varianta unei reduceri totale de 25%, impactul maxim ar fi de aproximativ 85 de bani la motorină și de circa 93 de bani la benzină. a explicat faptul că analiza trebuie făcută pornind de la măsurile care intră deja în vigoare.

Potrivit acestuia, ordonanța privind protejarea populației de creșterea prețului la benzină și motorină, adoptată săptămâna trecută, ar urma să aducă o scădere de 5 până la 15 bani pe litru. Pe un calcul mediu, de 10 bani, prețul motorinei ar coborî de la 10,53 lei la 10,43 lei pe litru.

Dacă peste această măsură s-ar adăuga și o reducere inițială de 5% a accizei, efectul suplimentar ar fi, spune expertul, de circa 14 bani pe litru doar din acciză.

Cu tot cu efectul TVA, ieftinirea la pompă ar ajunge la aproximativ 17 bani. Aplicat la un preț mediu estimat la acel moment, rezultatul ar duce motorina, potrivit estimărilor expertului, în jurul pragului de 10,4 lei pe litru.

Problema nu este însă doar dimensiunea reducerii, ci durata foarte scurtă în care ea s-ar putea păstra în prețul final. Expertul spune că, în pofida intervențiilor statului, tendința generală va rămâne una de creștere. Cu alte cuvinte, fiecare ieftinire produsă prin reducerea accizei va fi ulterior „mâncată” de scumpirea petrolului și de prețul motorinei importate în România.

În scenariul pe care îl consideră cel mai probabil, motorina ar urma să ajungă din nou la 10,6 lei, chiar și după prima măsură de corecție, iar apoi să urce spre 11 lei în ultima parte a lunii aprilie.

Acolo, spune Chisăliță, s-ar putea aplica o nouă reducere de acciză, care ar tăia din nou aproximativ 17 bani și ar coborî temporar prețul spre 10,83 lei pe litru. Dar nici această nouă scădere nu ar fi una stabilă, pentru că trendul de fond ar rămâne ascendent.

Concluzia expertului este că, în perioada următoare, șoferii nu ar trebui să se aștepte la o ieftinire durabilă, ci la o alternanță între mici scăderi și noi creșteri.