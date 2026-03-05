Locuință, curte și loc de parcare, la preț de apartament vechi. Au început lucrările la Arca Village, lângă Ploiești

La doi pași de Ploiești, în apropiere de pădurea de la Păulești, în zona fostei tabere școlare, au început lucrările la primele 40 de locuințe din Arca Village. Acesta nu va fi doar un nou cartier rezidențial, ci o comunitate aflată la 15 minute de mers cu mașina de centrul Ploieștiului și 5 minute de centrul comercial Shopping City. Primii cumpărători beneficiază de ofertă imbatabilă: apartamente cu curte și loc de parcare de la 79.900 euro, plus TVA și dotări/facilități în valoare de 11.000 de euro incluse. Hai, acasă!

Primele locuințe vor fi finalizate anul acesta

Arca Village a depășit stadiul de proiect, fiind turnate deja fundațiile la primele 40 de locuințe din cele 104 care vor fi construite în prima fază. Acestea vor fi predate la cheie viitorilor proprietari până la sfârșitul anului, timp în care va fi realizată și infrastructura unui cartier animat și funcțional. Planul general prevede peste 600 de locuințe, ce se vor întinde pe o suprafață de 16 hectare.

Accesul se va face, în primă fază, din drumul județean DJ 155, care străbate pădurea Păulești, urmând ca, în viitorul apropiat, să fie realizate alte două drumuri spre DJ 236 (din spatele Metro–Shopping City Ploiești), respectiv spre Păulești.

Promoție pentru primii cumpărători

Dezvoltatorul imobiliar vine cu o ofertă de neratat: prețul unui apartament cu două camere, cu loc de parcare și curte individuală, este de 79.900 euro, plus TVA, echivalentul unui apartament vechi dintr-un cartier aglomerat al Ploieștiului.

Acest tip de locuință din Arca Village include o suprafață construită de 65 mp, o curte de aproximativ 100 mp și un loc de parcare (al doilea loc de parcare gratuit este stradal).

În plus, oferta de lansare prevede dotări incluse de 11.000 de euro plus TVA, adică:

• Centrală fotovoltaică cu invertor trifazat hybrid de mare putere (se pot adăuga baterii de stocare)

• Sistem de ventilație cu recuperare de căldură și filtrare a aerului pentru protecție împotriva alergenilor

• Carport auto dedicat pentru protecția autoturismului tău

• Sistem aer condiționat pentru climatizare completă a locuinței

Un astfel de apartament reprezintă o locuință în modul Octet (8 unități), cu casa scării comună cu etajul.

Lista dotărilor „la cheie” – standard ARCA Village

Fiecare locuință din Arca Village va fi predată la cheie cu următoarele dotări standard incluse:

• Izolație termică exterioară 15 cm

• Centrală proprie cu pompă de căldură (silențioasă, montaj exterior)

• Încălzire în pardoseală în toată casa

• Tâmplărie PVC de calitate superioară

• Gresie, faianță, parchet – la alegere din gamă prestabilită

• Băi complet echipate: lavoar, vas WC, cabină duș sau cadă

• Uși interior + intrare montate

• Vopsea lavabilă albă (pregătit pentru personalizare)

• Racord de apă dedicat pentru utilizări exterioare

• Pregătire pentru priză auto electrică (EV)

Practic, viitorii proprietari nu vor avea altceva de făcut decât să-și mobileze locuințele înainte de a se muta.

Costuri reduse de întreținere

Fiecare locuință va avea un sistem de panouri fotovoltaice care va produce energie verde necesară atât electrocasnicelor, cât și climatizării sau încărcării mașinilor electrice.

Dacă mai adăugăm independența față de rețeaua de gaze și sistemul de încălzire prin pardoseală cu pompă de căldură inclus în dotările standard, costurile de întreținere pot scădea până la valori minime.

„Cum ar fi să locuiești într-un cartier unde casele se întrețin aproape singure? Un cartier îmbrățișat de pădure, cu aer curat, cu o comunitate care se construiește pe valori reale, iar cheltuielile cu utilitățile aproape că nu există” este promisiunea dezvoltatorului.

O comunitate, nu doar un cartier

Arca Village nu va fi doar un cartier, ci o comunitate. Dezvoltatorul imobiliar a prevăzut construcția unei biserici, a unui centru de evenimente, unde locatarii să poată socializa sau să petreacă în baza unui regulament bine definit, o grădiniță și școală primară cu after-school, un centru SPA și o sală de sport.

În plus, cartierul a fost proiectat astfel încât să poată include spații verzi generoase, din care un parc de 5000 mp, grădini amenajate cu gazon, arbuști ornamentali și flori, pentru relaxare în aer liber.

O atenție deosebită a fost acordată copiilor, care vor beneficia de spații de joacă dedicate, cu echipamente sigure și moderne, unde cei mici își pot consuma energia și lega prietenii, într-un mediu supravegheat și interconectat.

De asemenea, Arca Village va avea alei pietonale și pistă de biciclete, încurajând un stil de viață activ și deplasarea nepoluantă, fiind legate toate punctele de interes – de la zonele verzi la locul de joacă și până la zona de servicii.

Pentru detalii suplimentare accesați arcavillage.ro sau sunați la 0755.60.99.99 / email: [email protected]. Hai, acasă!