Șoferii acuză Bolt și Uber de abuzuri. Îi „forțează” să accepte curse

Asociația Șoferilor Autonomi a transmis o scrisoare deschisă către Guvern, Ministerul Transporturilor, Inspecția Muncii și Consiliul Concurenței, în care acuză platformele Bolt și Uber că folosesc „rata de acceptare” drept instrument de presiune asupra șoferilor. Potrivit documentului, platformele folosesc un mecanism prin care șoferii sunt evaluați în funcție de numărul curselor acceptate. Dacă această rată scade, pot apărea consecințe directe: limitarea accesului la comenzi sau chiar dezactivarea permanentă a contului. Cristian Radoeșteanu, președintele Asociației, a precizat, pentru Observatorul Prahovean, că „dacă practicile abuzive nu sunt eliminate, se va ajunge în instanță”.

”Practici abuzive”

Asociația Șoferilor Autonomi a transmis Guvernului, Ministerului Transporturilor și Consiliului Concurenței o scrisoare deschisă în care este invocat articolul 42 din Constituția României, care interzice munca forțată.

„În mod aparent, șoferul este partener independent. În realitate însă, prin mecanismul ratei de acceptare se exercită o presiune constantă asupra acestuia pentru a accepta aproape toate comenzile primite, indiferent de rentabilitate, distanță sau condiții”, se arată în scrisoarea deschisă.

Reprezentanții șoferilor susțin că blocarea contului echivalează, în practică, cu pierderea instantanee a sursei de venit:

„În această activitate, blocarea unui cont pentru acest motiv înseamnă faliment, acel transportator devine inactiv economic instantaneu (…)

Șoferul nu mai poate decide liber ce curse să accepte fără teama că își pierde sursa de venit. Aceasta reprezintă o formă de constrângere economică ce contravine principiilor constituționale și normelor europene privind interzicerea muncii forțate.”

Documentul poate fi accesat aici: comunicat de presa

Ce solicită autorităților Asociația Șoferilor Autonomi

– Analizarea legalității mecanismului „ratei de acceptare”;

– Verificarea existenței unui raport de muncă;

– Clarificarea statutului juridic al șoferilor în raport cu platformele;

– Adoptarea unor măsuri legislative care să garanteze libertatea reală de a accepta sau refuza o cursă fără represalii.

– Menționăm că solicitările noastre au fost deja implementate în legislația multor țări din Europa prin legi sau hotărâri judecătorești.

Contactat de Observatorul Prahovean, Cristian Radoeșteanu, președintele Asociației, a declarat că scrisoarea deschisă reprezintă „vocea a sute de șoferi din țară care cer oprirea sancțiunilor pentru refuzul curselor. În cazul în care autoritățile vor ignora solicitările noastre, ne vom îndrepta către justiție împotriva celor două platforme care recurg la astfel de practici abuzive”.

Reacția Bolt și Uber

La solicitarea Observatorului Prahovean, reprezentanții Bolt au transmis că șoferii sunt parteneri independenți, iar activitatea pe platformă e voluntară.

„Rata de acceptare” și alți indicatori nu au scop punitiv, ci mențin echilibrul cerere–ofertă și încrederea pasagerilor, în linie cu protecția consumatorului. Șoferii pot alege ce curse acceptă și pot anula când e necesar, dar nu abuziv. Dezactivările nu sunt automate; apar doar la neconformități repetate.

Uber a precizat pentru Digi24.ro că este o platformă care le oferă șoferilor flexibilitatea de a alege când și cât timp conduc.

”Încă de la lansarea în România, aplicația a reprezentat o modalitate eficientă pentru mulți șoferi de a obține un venit suplimentar, fie ca al doilea loc de muncă, fie pentru obiective financiare specifice.

Încurajăm raportarea oricăror situații îngrijorătoare și analizăm cu atenție fiecare caz, iar în situații de reclamații repetate și similare pot fi aplicate măsuri temporare, cu posibilitatea de revizuire” a transmis și Biroul de presă Uber sursei citate.