România rămâne în martie doar cu Petrobrazi: vine o criză de carburanți? Răspunsul Ministerului

România va avea în luna martie o singură rafinărie funcțională din trei. Astfel, producția de benzină și motorină va fi asigurată doar de rafinăria Petrobrazi (OMV Petrom) pentru că Petromidia intră în revizie, iar Petrotel-Lukoil rămâne oprită din cauza sancțiunilor impuse de SUA. În acest context, Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere Ministerului Energiei privind riscul de sincope în aprovizionare și posibile efecte în prețuri.

„Piața funcționează pe baza liberei concurențe. Prețurile sunt stabilite liber”

În răspunsul transmis redacției, Ministerul Energiei subliniază că piața petrolieră din România funcționează pe principiile liberei concurențe, iar prețurile carburanților sunt stabilite liber în funcție de cerere și ofertă, atât pe piața internă, cât și pe cea internațională.

„Piața carburanților din România este stabilă și funcțională, din punct de vedere al aprovizionării și al accesului la marfă” a transmis Ministerul Energiei către Observatorul Prahovean.

Cât țiței produce România și cât importă

Ministerul a precizat că România produce 2,8 milioane tone de țiței și importă 9 milioane tone. Capacitatea totală de rafinare în România este de aproximativ 12 milioane tone/an.

De asemenea, consumul mediu anual de combustibili este de aproximativ 9 milioane tone/an, din care motorina are ponderea cea mai mare – 5 milioane tone/an.

Așadar, chiar dacă producția internă de țiței este mai mică decât necesarul pieței, diferența este acoperită din importuri.

De ce Petrotel-Lukoil e oprită și ce efect a avut în piață

Ministerul notează că Petrotel-Lukoil a fost oprită de la jumătatea lui octombrie până la finalul lui noiembrie 2025 pentru revizie tehnică, iar ulterior a rămas oprită „ca efect al sancțiunilor impuse de SUA și Regatul Unit”.

Conform ministerului, oprirea Petrotel a redus capacitatea de producție a pieței produselor petroliere cu aproximativ 21%, iar diferența a fost compensată prin importuri realizate de ceilalți operatori.

Revizia Petromidia în martie: „livrările vor fi asigurate din stocuri și importuri”

Pentru Petromidia, rafinăria companiei Rompetrol Rafinare/KMGI, ministerul arată că revizia programată (inițial februarie, amânată pentru martie) nu ar trebui să ducă la o criză a carburanților.

Asta deoarece compania a precizat că își va onora obligațiile contractuale, iar livrările vor fi asigurate din stocurile proprii și cu sprijinul diviziei de trading a Grupului KMGI.

România are o rezervă de urgență

Pentru scenarii de șoc în aprovizionare, Ministerul Energiei amintește că gestionează stocuri de urgență, în calitate de autoritate competentă pentru rezerve minime.

În răspuns se arată că, în prezent,sunt stocate 2.076.151 de tone, din care 54,86% în țară și 45,14% prin delegare externă.

De asemenea, există obligația legală ca fiecare titular să mențină cel puțin 50% din stocuri pe teritoriul României (direct sau prin delegare).