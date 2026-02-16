Sinteza Raportului de Inspectie 09.02.-11.02.2026 pe Directiva SEVESO la PETROTEL-LUKOIL S.A.

În perioada 09.02.-11.02.2026, o echipă formată din reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova si a Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Prahova au efectuat o inspecţie planificată la Petrotel – Lukoil S.A.

Tematica de control a vizat :

– verificarea stadiului implementarii prevederilor Legii 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase;

– informarea publicului;

– stadiul realizarii masurilor trasate cu ocazia controlului anterior;

– notificarea activității (modul de întocmire)

Sumarul constatările rezultate în urma controlului au fost urmatoarele:

-Referitor la informarea publicului, privind activitatea operatorului SEVESO, este realizata prin Editia 18/01.10.2025 a documentului “INFORMAȚII CARE TREBUIESC COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT MAJOR”; aceasta a fost intocmita cu respectarea prevederilor art.14 si Anexei 6 din Legea nr. 59/2016 si a fost distribuita Institutiei Prefectului judetului Prahova, Primariei Ploiesti si primariilor localitatilor riverane, unitatilor care deservesc publicul, operatorilor economici (din incinta amplasamentului, care efectueaza lucrari in amplasament si riverane amplasamentului), aceasta editie este postata si pe site-ul societatii: www.petrotel.ro, sectiunea DOCUMENTE considerandu-se asigurarea unei forme continue de informare a publicului interesat si prezinta sursele unde pot si obtinute informatii suplimentare, persoane de contact respectiv adresa de e-mail si numar de telefon la dispozitia publicului;

– Pana la data realizarii controlului nu au fost inregistrate observatii/sesizari/solicitari din partea publicului, nici in format electronic si nici in format scris.

– Operatorul a elaborat Planul de Urgenta Interna- editia AUGUST – 2025. Extrase ale Planului de Urgenta Interna au fost distribuite catre DJM Prahova si GNM –CJ Prahova si la toate vecinatățile și autoritățile publice;

-PUI se testează și se evaluează prin exerciții organizate de către operator;

– Ultima auditare a Sistemul de Management al Securității, a fost efectuată în cadrul auditului efectuat în perioada 22.09.2025-15.10.2025. În Raportul de audit sunt menționate concluzii specifice SMS, pe fiecare componentă în parte iar in ceea ce priveste recomandarile, se precizează că ” nu s-au reținut observații ”;

-Instruirile se realizeaza periodic, în baza graficelor de instruire periodică precum și suplimentar cu prevederile instrucțiunilor proprii, procedurilor de lucru în condiții normale și în situații de urgență;

– Operatorul are elaborat Raportul de securitate editia. August 2025/ revizia 7 din 11.08.2025;

– Operatorul detine notificarea substantelor periculoase inregistrata la DJM Prahova cu observatiile din raport;

S-au analizat masurile stabilite in rapoartele de inspectie anteriore, controlul finalizandu-se prin întocmirea şi semnarea Raportului de inspecţie în care au fost consemnate constatările rezultate în urma verificării şi analizării documentelor şi informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor de control si au fost formulate masuri in vederea reducerii riscului si de mentinere a acestuia la nivel acceptabil.