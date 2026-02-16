- Publicitate -
Hotel Central din Ploiești, scos la vânzare prin licitație publică. Preț de pornire: 10 milioane de euro

Autor: Marius Nica
hotel central
Hotel Central din Ploiești este scos la vânzare pentru suma de 10 milioane de euro

Complexul Hotelier Central din Ploiești, situat pe Bulevardul Republicii nr. 1, a fost scos la vânzare prin licitație publică cu strigare. Anunțul a fost făcut de societatea FEPER S.A., proprietara imobilelor.

Licitația va avea loc în data de 19 martie 2026, la ora 12:00, la sala de conferințe de la parterul clădirii FEPER din București.

Ce include proprietatea

Obiectul tranzacției îl reprezintă întregul Complex Hotelier Central, format din mai multe terenuri și construcții, după cum urmează: teren de 837 mp și clădire hotelieră (S+P+3E+M) cu o suprafață desfășurată de 2.772 mp, teren de 413 mp și construcție cu suprafață desfășurată de 1.790 mp și teren de 1.948 mp și construcție cu suprafață desfășurată de 9.571 mp.

Imobilele sunt înscrise în cărțile funciare ale municipiului Ploiești și se vând exclusiv în integralitate, fără posibilitatea unei vânzări fracționate.

Preț și condiții de participare

Prețul de pornire al licitației este de 10.000.000 de euro + TVA (vânzare în regim de taxare inversă), la cursul BNR din ziua plății.

Pasul de licitație este stabilit la 100.000 de euro.

Pentru a participa, ofertanții trebuie să achite o garanție de participare de 10% din prețul de pornire, respectiv 1.000.000 de euro, la cursul BNR din ziua plății, și să îndeplinească toate condițiile prevăzute în documentația de licitație.

La procedură pot participa persoane fizice sau juridice, române ori străine, care acceptă condițiile din caietul de sarcini.

Transferul proprietății

Atribuirea se va face pentru întregul complex hotelier, iar transferul dreptului de proprietate va avea loc după achitarea integrală a prețului. Plata integrală și finalizarea contractului trebuie realizate în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la semnarea contractului de vânzare cu adjudecatarul.

Hotel Central este una dintre clădirile emblematice din centrul Ploieștiului, iar scoaterea la vânzare a întregului complex reprezintă una dintre cele mai importante tranzacții imobiliare anunțate în ultimii ani în municipiu.

