De la cramă la supermarket: vinurile Feruccio, disponibile în Carrefour Ploiești

Vinurile producătorului local Feruccio pot fi cumpărate, începând din această perioadă, și din magazinele Carrefour din Ploiești, în cadrul programului de promovare a producătorilor locali. Pentru crama Feruccio, această etapă înseamnă mai mult decât o extindere a distribuției: este un pas important pentru cunoașterea de către public a vinurilor speciale produse în apropiere de Ploiești.
Programul derulat de Carrefour este unul zonal și se adresează mai multor producători locali, din domenii diferite. În acest context, crama Feruccio vine cu vinuri care spun o poveste despre sol, climă și stil de vinificație.
„Feruccio propune vinuri premium la prețuri mai mult decât corecte. Gama este gândită pentru ocazii diferite de consum și pentru preferințe variate: vinuri albe și rose demiseci, vinuri roșii baricate, etichete care pot însoți atât o masă în familie, cât și o seară cu prietenii. Pentru că vinul, în fond, nu se consumă singur, ci creează contexte de socializare”, este de părere Cristian Tudor, oenolog.
Un moment important în evoluția cramei a fost obținerea unei distincții majore la nivel internațional.
„Un reper important în evoluția cramei a fost anul trecut, când Feruccio Cabernet Sauvignon 2017 a obținut Marea Medalie de Aur la Concursul Internațional de Vinuri Vinarium – cea mai înaltă distincție acordată unui vin în competiție”, subliniază specialistul.
Prin prezența în rețeaua Carrefour, producătorul își propune să stârnească interesul consumatorilor pentru a descoperi atât vinurile, cât și crama Feruccio direct la sursă.
„În viitorul apropiat, avem în plan deschiderea unor facilități de petrecere a timpului liber chiar la cramă – restaurant și hotel propriu – menite să transforme vizita într-o experiență completă. Profit de ocazie să le adresez celor interesați o invitație simplă: să încerce cu încredere vinurile noastre”, a declarat pentru Observatorul Prahovean Aurelian Alexandru, proprietarul Cramei Feruccio.