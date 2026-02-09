De la cramă la supermarket: vinurile Feruccio, disponibile în Carrefour Ploiești

Vinurile producătorului local Feruccio pot fi cumpărate, începând din această perioadă, și din magazinele Carrefour din Ploiești, în cadrul programului de promovare a producătorilor locali. Pentru crama Feruccio, această etapă înseamnă mai mult decât o extindere a distribuției: este un pas important pentru cunoașterea de către public a vinurilor speciale produse în apropiere de Ploiești.

- Publicitate -

Programul derulat de Carrefour este unul zonal și se adresează mai multor producători locali, din domenii diferite. În acest context, crama Feruccio vine cu vinuri care spun o poveste despre sol, climă și stil de vinificație.

„Feruccio propune vinuri premium la prețuri mai mult decât corecte. Gama este gândită pentru ocazii diferite de consum și pentru preferințe variate: vinuri albe și rose demiseci, vinuri roșii baricate, etichete care pot însoți atât o masă în familie, cât și o seară cu prietenii. Pentru că vinul, în fond, nu se consumă singur, ci creează contexte de socializare”, este de părere Cristian Tudor, oenolog.

- Publicitate -

Un moment important în evoluția cramei a fost obținerea unei distincții majore la nivel internațional.

„Un reper important în evoluția cramei a fost anul trecut, când Feruccio Cabernet Sauvignon 2017 a obținut Marea Medalie de Aur la Concursul Internațional de Vinuri Vinarium – cea mai înaltă distincție acordată unui vin în competiție”, subliniază specialistul.

Prin prezența în rețeaua Carrefour, producătorul își propune să stârnească interesul consumatorilor pentru a descoperi atât vinurile, cât și crama Feruccio direct la sursă.

„În viitorul apropiat, avem în plan deschiderea unor facilități de petrecere a timpului liber chiar la cramă – restaurant și hotel propriu – menite să transforme vizita într-o experiență completă. Profit de ocazie să le adresez celor interesați o invitație simplă: să încerce cu încredere vinurile noastre”, a declarat pentru Observatorul Prahovean Aurelian Alexandru, proprietarul Cramei Feruccio.