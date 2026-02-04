Ilie Bolojan: Primăriile ar putea primi dreptul să reducă taxele locale peste nivelul minim stabilit de Guvern

Premierul Ilie Bolojan a declarat, în cadrul conferinței de presă de miercuri seară, că Executivul analizează posibilitatea modificării legislației astfel încât primăriile să poată reduce taxele și impozitele locale, acolo unde acestea au fost stabilite peste nivelul minim impus de lege.

Declarația vine după ce UDMR a cerut reducerea cu 50% a impozitelor pe proprietate și revenirea asupra deciziilor Guvernului privind fiscalitatea locală.

Discuții cu Kelemen Hunor

Premierul a confirmat că a discutat subiectul chiar în cursul zilei cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, subliniind că problema impozitelor pe proprietate este una complexă.

„România s-a angajat să aducă impozitele pe proprietate la un nivel mai mare, raportat la prețul de piață al locuințelor. Fiecare localitate are o marjă de aplicare, iar această reformă ar trebui să se aplice de la finalul anului. Suntem, însă, într-o formulă intermediară și mai avem de lucrat la schemă”, a explicat premierul.

Blocaj legislativ pentru primării

Ilie Bolojan a atras atenția asupra unei probleme concrete din legislația actuală: primăriile pot majora taxele peste nivelul minim stabilit de Guvern, dar nu le pot reduce ulterior, chiar dacă doresc acest lucru.

Premierul a oferit și un exemplu legat de impozitarea mașinilor: guvernul a stabilit un nivel minim, unele administrații locale au decis să îl depășească, însă legea nu le permite acum să revină la nivelul minim.

„Considerăm că este un atribut al administrațiilor locale ca, peste plafonul minim stabilit de lege, să poată nu doar să crească, ci și să scadă nivelul taxelor. Putem analiza în ce măsură putem face această corecție”, a precizat Bolojan.

Decizie așteptată înainte de buget

Premierul a mai spus că o eventuală modificare legislativă trebuie făcută rapid, înainte de adoptarea bugetului de stat, pentru a le permite autorităților locale să decidă nivelul taxelor în cunoștință de cauză.

„Trebuie făcută într-un termen cât mai scurt, înainte de adoptarea bugetului”, a subliniat Ilie Bolojan.