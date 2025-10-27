Programul de investiții în capacitățile de stocare, continuat de Rompetrol Rafinare

Rompetrol Rafinare a finalizat o nouă etapă din cadrul programului de reabilitare și modernizare a parcului de rezervoare din rafinăria Petromidia. Lucrările au constat în reabilitarea a patru rezervoare care stochează produse petroliere, iar alte două rezervoare strategice se află în curs de modernizare.

„Prin acest program amplu, ne asigurăm că infrastructura de stocare respectă cele mai înalte standarde de siguranță, eficiență și protecție a mediului. Este o investiție strategică care susține eforturile din partea operațională, prin asigurarea flexibilității în planurile de producție asumate. La finalul programului, estimăm că vom reuși inclusiv creșterea cu 20% a capacității de stocare pentru produsele finite și componenți”, a declarat Sorin Graure, Directorul General al Rompetrol Rafinare.

Unul dintre rezervoarele reabilitate are o capacitate de 10.000 mc și va stoca un component necesar în procesul de obținere a carburanților diesel. Acesta a trecut prin reparații capitale în baza rezervorului, a fost refăcut stratul anticoroziv, au fost înlocuite și reabilitate echipamentele complementare și modernizate sistemele de răcire și stingere.

De asemenea, au fost finalizate lucrările de reabilitarea a trei rezervoare care stochează benzină, cu capacități cuprinse între 3.000 mc și 10.000 mc. Au fost executate lucrări esențiale de reparații, schimbarea etanșărilor capacelor interne flotante, refacerea protecției anticorozive și asigurarea conformității operaționale.

Programul de reabilitare a capacităților de stocare continuă cu lucrările de reconstrucție a unui rezervor de distilat de vid. Vechea structură a fost demolată, iar în locul acesteia a început reconstrucția unui nou rezervor, cu o capacitate mărită cu 20%. Totodată, în stadiu incipient al lucrărilor se află și reabilitarea unuia dintre cele 8 rezervoare de țiței, cu o capacitate de 56.000 mc.

Lucrările fac parte din programul general de modernizare a parcurilor de rezervoare (Petromidia și Vega). Rompetrol Rafinare a efectuat, din 2007 până în prezent, investiții totale de peste 40 de milioane de dolari în capacitățile de stocare ale celor două rafinării, care au presupus reabilitarea și modernizarea a aproape 60 de rezervoare. Prin aceste lucrări a fost inclusiv crescută capacitatea de stocare cu 20%, în cele două rafinării.

Rompetrol Rafinare operează rafinăriile Grupului KMG International (Rompetrol) – Petromidia Năvodari (cea mai mare și mai complexă unitate de profil din țară) și Vega Ploiești (unicul producător de bitum și hexan din România), alături de singura divizie de petrochimie din țară. Unitățile de producție însumează aproape jumătate din capacitatea de rafinare din România.

Acționarii semnificativi ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% – direct și indirect) și Statul Român prin Ministerul Energiei (44,7%).