Reacția Vega la dispersia de ieri din jurul rafinăriei

După ce mai mulți cititori au sezizat un nor alb care se ridică din incinta Vega, reprezentanții rafinăriei au transmis următorul punct de vedere:

„Beneficiarul proiectului de ecologizare, rafinăria Vega, a dispus verificări suplimentare ale lucrărilor de ecologizare efectuate de contractori, care să certifice dacă sunt respectate procedurile de lucru, măsurile de prevenție pentru tratarea deșeurilor, dar și graficul de lucru, în condițiile meteorologice existente.

De la reluarea lucrărilor de ecologizare, compania menține un dialog constant și constructiv cu autoritățile de mediu, pune la dispoziție toate măsurătorile indicatorilor de mediu și monitorizează cu atenție activitatea asocierii de firme care efectuează lucrările de ecologizare.

De asemenea, compania și-a arătat deschiderea să faciliteze un dialog direct între contractorii lucrărilor și autoritățile de mediu, în vederea desfășurării proiectului în cele mai bune condiții de siguranță și prevenție.

Reamintim faptul că procesul de tratare a batalelor istorice se realizează cu materiale care respectă standardele naționale și internaționale și nu generează un impact asupra sănătății populației și a mediului înconjurător, dispersia de abur prezentată în spațiul public nefiind o așa-zisă „poluare”.

Procedeul de tratare in-situ folosit este singurul eficient pentru procesarea și neutralizarea gudroanelor acide depozitate în batale, timp de zeci de ani și cu mult timp înainte de preluarea rafinăriei de către Rompetrol, în 1999.”