Declarație publică părți interesate.
BAT solicită recertificarea conform standardului internațional de administrare a apei AWS pentru următorul site:
|Nume site:
|BAT Romania – Ploiesti
|Adresa site:
|Ploiesti, str. Laboratorului nr.17-19
|Coordonate GPS site:
|44.948963°, 25.984837°
|Tara site-ului:
|Romania
|Nr inregistrare AWS a site-ului:
|AWS-000499
|Organism de certificare:
|Water Stewardship Assurance Services (WSAS)
|Data de incepere a auditului:
|28/10/2025
|Data de incheiere a auditului:
|30/10/2025
|Fomat audit:
|La fata locului
|Nivel audit:
|De baza
|Domeniu de aplicare al auditului:
|Un singur site
|Tip audit:
|Audit de recertificare
In conformitate cu cerintele de certificare AWS, partile interesate sunt invitate sa-si prezinte comentariile pe site-ul supus evaluarii AWS.
Membrii publicului pot prezenta observatii inainte de audit si pe intreaga durata a certificatului AWS, daca sunt gasite. Alternativ, se poate aranja un interviu cu un membru al echipei de audit. Pentru a trimite comentarii si/sau a aranja un interviu, va rugam sa trimiteti un e-mail [email protected].
Publicul larg si partile interesate pot contacta, de asemenea, Alliance for Water Stewardship (AWS) cu comentarii si intrebari in conformitate cu procedurile AWS privind comentariile, reclamatiile si contestatiile (https://a4ws.org/about/comments-complaints-and-appeals).
Public stakeholder announcement
BAT is seeking Recertification against the AWS International Water Stewardship Standard for the following site:
|Site Name:
|BAT Romania – Ploiesti
|Site Address:
|Ploiesti, str. Laboratorului nr.17-19
|GPS Site Coordinates:
|44.948963°, 25.984837°
|Site Country:
|Romania
|AWS Site Registration No.:
|AWS-000499
|Certification Body:
|Water Stewardship Assurance Services (WSAS)
|Start Audit Date:
|28/10/2025
|End Audit Date:
|30/10/2025
|Audit Format:
|On-site
|Audit Level:
|Core
|Audit Scope:
|Single Site
|Audit Type:
|Re-certification Audit
In line with the AWS Certification Requirements, the stakeholders are invited to provide their comments on the site undergoing an AWS Assessment.
Members of the public may submit comments before the audit and during the whole duration of the AWS certificate, if granted. Alternatively, an interview can be arranged with a member of the audit team. To submit comments and/or arrange an interview please email [email protected] .
The general public and stakeholders may also contact the Alliance for Water Stewardship (AWS) with comments and questions in accordance with the AWS Comments, Complaints and Appeals Procedures (https://a4ws.org/about/comments-complaints-and-appeals).