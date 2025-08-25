- Publicitate -

BAT solicită recertificarea conform standardului internațional de administrare a apei AWS

Declarație publică părți interesate.
BAT solicită recertificarea conform standardului internațional de administrare a apei AWS pentru următorul site:

Nume site:BAT Romania – Ploiesti
Adresa site:Ploiesti, str. Laboratorului nr.17-19
Coordonate GPS site:44.948963°, 25.984837°
Tara site-ului:Romania
Nr inregistrare AWS a site-ului:AWS-000499
Organism de certificare:Water Stewardship Assurance Services (WSAS)
Data de incepere a auditului:28/10/2025
Data de incheiere a auditului:30/10/2025
Fomat audit:La fata locului
Nivel audit:De baza
Domeniu de aplicare al auditului:Un singur site
Tip audit:Audit de recertificare

 

In conformitate cu cerintele de certificare AWS, partile interesate sunt invitate sa-si prezinte comentariile pe site-ul supus evaluarii AWS.

Membrii publicului pot prezenta observatii inainte de audit si pe intreaga durata a certificatului AWS, daca sunt gasite.  Alternativ, se poate aranja un interviu cu un membru al echipei de audit. Pentru a trimite comentarii si/sau a aranja un interviu, va rugam sa trimiteti un e-mail [email protected].

Publicul larg si partile interesate pot contacta, de asemenea, Alliance for Water Stewardship (AWS) cu comentarii si intrebari in conformitate cu procedurile AWS privind comentariile, reclamatiile si contestatiile (https://a4ws.org/about/comments-complaints-and-appeals).

Public stakeholder announcement

BAT is seeking Recertification against the AWS International Water Stewardship Standard for the following site:

Site Name:BAT Romania – Ploiesti
Site Address:Ploiesti, str. Laboratorului nr.17-19
GPS Site Coordinates:44.948963°, 25.984837°
Site Country:Romania
AWS Site Registration No.: AWS-000499
Certification Body:Water Stewardship Assurance Services (WSAS)
Start Audit Date:28/10/2025
End Audit Date:30/10/2025
Audit Format:On-site
Audit Level:Core
Audit Scope:Single Site
Audit Type:Re-certification Audit

In line with the AWS Certification Requirements, the stakeholders are invited to provide their comments on the site undergoing an AWS Assessment.

Members of the public may submit comments before the audit and during the whole duration of the AWS certificate, if granted. Alternatively, an interview can be arranged with a member of the audit team. To submit comments and/or arrange an interview please email [email protected] .

The general public and stakeholders may also contact the Alliance for Water Stewardship (AWS) with comments and questions in accordance with the AWS Comments, Complaints and Appeals Procedures  (https://a4ws.org/about/comments-complaints-and-appeals).

