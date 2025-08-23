- Publicitate -

Rabla 2025. Cât bani mai iei de la stat pentru o mașină nouă

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a pus în consultare publică Ghidul de finanțare pentru Programul Rabla Auto 2025.

Cea mai importantă schimbare vizează valoarea ecotichetului pentru autovehiculele electrice sau cu pilă de combustie pe bază de hydrogen care va fi de 18.500 de lei. Este vorba de o reducere semnificativă față de anul trecut, când statul a oferit 25.500 de lei pentru o mașină  electrică.

Acest sprijin este acordat persoanelor fizice care doresc să-și cumpere mașini nepoluante prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Pentru celelalte tipuri de autovehicule, ecotichetele rămân neschimbate:

– 15.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

–  12.000 lei pentru un autovehicul nou hibrid;

– 10.000 lei pentru un autovehicul nou cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) sau pentru o motocicletă.

Documentul poate fi consultat pe site-ul instituției.

