Montarea bateriilor de stocare nu va mai fii obligatorie pentru prosumatori

Planul Senatului a votat eliminarea prevederii cu caracter retroactiv prin care prosumatorii erau obligați să-și instaleze capacități de stocare a energiei.

„Nu putem schimba regulile în timpul jocului! Nu putem obliga persoanele care au luat decizia de a deveni prosumatori sub anumite circumstanțe legale valabile în trecut să respecte prevederi noi, adoptate prin modificări care nu respectă principiul neretroactivității. UDMR a apărat întotdeauna interesele prosumatorilor.

De aceea am propus extinderea drepturilor lor, pentru ca cei care produc în surplus să primească într-adevăr compensarea financiară cuvenită lor, de aceea am eliminat așa-numita „taxă pe soare” și de aceea am sprijinit încă din 2019 crearea cadrului legal care a ajuns să permită oricărei persoane să devină prosumator.”, a transmis Antal Lóránt, senator UDMR.

„În România, avem nevoie de politici raționale. Prevederea abrogată astăzi era irațională. Dacă cineva produce mai multă energie decât consumă, trebuie să fie compensat. UDMR sprijină prosumatorii, nu putem vota prevederi legale care îi împiedică.”, a adăugat Cseke Attila, liderul senatorilor UDMR.

O decizie finală privind proiectul de lege votat ieri va fi luată după dezbaterea acestuia în Camera Deputaților.