Scumpire semnificativă, în luna august, la alimentele de bază. La cât a ajuns rata inflației

Alimentele de bază au cunoscut o scumpire semnificativă în luna august 2022, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Rata anuală a inflaţiei în luna august 2022 comparativ cu luna august 2021 a depășit 15%.

Institutul Național de Statistică a anunțat, luni, „preţurile de consum în luna august 2022 comparativ cu luna iulie 2022 au crescut cu 0,6%”, ceea ce a făcut ca rata inflației să se mențină la un nivel ridicat.

„Rata inflaţiei de la începutul anului (august 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 11,6%. Rata anuală a inflaţiei în luna august 2022 comparativ cu luna august 2021 este 15,3%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2021 – august 2022) faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2020 – august 2021) este 11,0%”, a precizat Institutul Național de Statistică.

INS a precizat că indicele armonizat al preţurilor de consum în luna august 2022 comparativ cu luna iulie 2022 este 100,44%.

Pe lista alimentelor care au cunoscut cele mai mari scumpiri figurează pâinea (+25% în ultimul an), carnea (+13% în ultimul an), laptele (+21% în ultimul an), ouă (+20% în ultimul an), legumele (+27% în ultimul an) și zahărul (+31% în ultimul an), dar creșterea prețurilor s-a resimțit și în cazul mărfurilor nealimentare, respectiv la haine (+5% în ultimul an), gaze (+70% în ultimul an) și energie (+16% în ultimul an), potrivit Antena 3.

Date statistice INS