Drum județean, închis trei zile pentru pasajul CFR de la Tomșani

Circulația rutieră pe drumul județean DJ 146 (Loloiasca DN 1 B) – Tomșani – Măgula – DN 1D va fi închisă trei zile.

Decizia a fost luată din cauza lucrărilor de reparații la trecefrea la nivel cu calea ferată din Tomșani. Ruta ocolitoare va fi DN1 D Albești Paleologu-DJ 146 Măgula-Tomșani.

Anunțul a fost făcut de primarul comunei Tomșani, Mihai Pelin: ”În perioada 25.11.2025, ora 08:00 – 27.11.2025, ora 17:00 circulația rutieră peste calea ferată va fi închisă total din cauza lucrărilor efectuate de Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA. Se va folosi varianta ocolitoare DN1D Albesti-Paleologu”.

Reamintim că, traficul rutier pe DN1 se va închide începând de luni, 24 noiembrie, ora 10.00, în zona trecerii la nivel cu calea ferată de la Movila Vulpii.

Măsura este necesară pentru refacerea asfaltului. Lucrările sunt programate să se termine joi, 27 noiembrie, ora 12.00.

