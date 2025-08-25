Harta neagră a accidentelor rutiere din Prahova

La solicitarea Observatorului Prahova, reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova au transmis statistica neagră a accidentelor rutiere din județ.

Astfel, în ultimii cinci ani, tinerii cu vârsta maximă de 20 de ani au provocat 305 accidente rutiere soldate cu 17 morți și 418 răniți, din care 59 grav. Vorbim nu doar de șoferi, ci și de bicicliști, motocicliști și pietoni care au traversat neregulamentar.

Numai în primele șase luni ale acestui an s-au produs 38 de accidente grave, soldate cu 19 morți și 44 de răniți, din care 23 au fost cazuri grave.

Cele mai multe accidente grave s-au produs în Ploiești, Bărcănești, Bălțești, Berceni, Valea Călugărească și Tinosu.

În topul nedorit al accidentelor din acest an regăsim și alte localități, precum Ariceștii Rahtivani, Păulești, Comarnic, Sinaia, Gura Vadului sau Drajna.

Cele mai multe accidente au fost produse din cauza vitezei excesive, traversare neregulamentară și neacordare de prioritate.

În ceea ce privește amenzile aplicate de polițiști, în perioada 1 ianuarie-1iulie 2025, au fost sancționați 10.421 de ”vitezomani”, din care 316 cu mai mult de 50 km/oră peste limita maximă legală. 111 șoferi au contestat amenzile în instanță, au fost admise 6 plângeri.

Cele mai multe amenzi pentru viteză excesivă au fost aplicate pe DN 1 (Ploiești-limită Ilfov, Băicoi, Azuga), pe DN 1A (Boldești) și în Ploiești.

Reamintim că în decembrie anul trecut doi tineri, de 26 și 27 de ani, și-au pierdut viața în urma unui accident rutier petrecut, aseară, pe Bulevardul Independenței din Ploiești.

Din filmarea care a surprins momentul tragediei reiese că tânărul aflat la volanul unui autoturism BMW, care circula cu viteză foarte mare, a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și s-a izbit de un stâlp de curent electric de pe marginea drumului.

În urma impactului, atât șoferul, cât și pasagerul din dreapta au murit pe loc.