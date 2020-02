Cazuri incredibile de alcoolemie la etilotest, dar rezultat 0 în sânge. Unele spray-uri pentru gât sau consumul de fructe pot aduce necazuri

Te urci la volan și ești oprit de poliție, apoi testat cu etilotestul. Stai relaxat pentru că nu ai consumat alcool. Surpriză! Etilotestul poate să indice prezența vaporilor de alcool în aerul pur respirat, chiar dacă nu ai băut. Ceea ce urmează este de domeniul SF-ului, în scurtul drum de la contravenție la infracțiune.

Poate sunteți tentați să nu îi dați crezare șoferului. „Nu se poate! A băut el ceva, măcar cu o zi înainte! Nu are cum!” Nu este cazul să vă antepronunțați și să fiți suspicioși. Rezultatele de la analizele de sânge și apoi instanțele demonstrând că șoferii aveau dreptate.

Cum poți ajunge într-o asemenea situație? Pentru început să amintim despre cazul unui medic, care oprit în Ploiești, în 2012, a fost pus să sufle în etilotest. Stupoare: Doctorul Tiberiu Florian Georgescu a rămas fără permis şi s-a ales cu dosar penal pentru că a luat Tantum Verde, un cunoscut medicament pentru gât. „După nici cinci minute am dat de un filtru al agenţilor de circulaţie şi am fost tras pe dreapta. Pus să suflu în aparatul etilotest acesta a indicat 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat. Degeaba am încercat să le spun că nu am consumat nimic şi că e vina unui medicament. Agenţii m-au condus la Spitalul Judeţean unde mi s-au recoltat probe biologice”, a povestit medicul pentru Click.

Pe data de 28 martie 2012 Tribunalul Ploieşti a decis, pe baza rezultatului probelor biologice care au indicat 0.00 grame/mie alcool, neînceperea urmăririi penale împotriva doctorului Georgescu. Acesta nu a vrut să lase lucrurile aşa şi a dat în judecată firma care vinde în România Tantum Verde. „Acest produs nu are specificat pe prospect o contraindicaţie sau atenţionare cu privire la modificarea valorilor alcoolului în aerul expirat. Am fost pus într-o situaţie stânjenitoare şi s-au adus grave atingeri reputaţiei mele din cauza acuzaţiilor prin dosarul penal încheiat”, se arată în motivarea acţiunii lui Tiberiu Georgescu.

Din păcate, în spațiul public nu s-au făcut precizări despre consecințele pe care le pot avea medicamentele care conțin alcool și se pare că nici farmaciștii nu îi avertizează pe cumpărători asupra pericolului, în cazul în care conduc. Spre exemplu, în prospectul Tantum scria doar atât: ”Utilizarea locală a benzidaminei la dozele recomandate nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.” Nimic despre alcool. Cazul din 2012 nu este singular, urmând să revenim asupra acestei probleme.

Nu doar medicamentele produc astfel de efecte. Se poate întâmpla și în cazul consumului de fructe, chiar dacă de această dată alcoolemia este în limita contravenției, nu a penalului. Conform digi24, un bărbat din Slatina, rămas fără permis de conducere după ce poliţiştii de la Rutieră i-au găsit o alcoolemie de 0,07 mg/litru alcool pur în aerul expirat, a demonstrat prin analize din sânge că nu a băut. El susține că a mâncat două mere și o banană cu câteva ore înainte de testare.

Bărbatul a fost oprit în trafic în 24 ianuarie, la ora 7.00 dimineața, de un echipaj al Poliţiei Rutiere Slatina. După testare i-au reţinut permisul de conducere pentru 90 de zile şi l-au amendat cu peste 1.300 de lei. Știindu-se nevinovat, omul a solicitat pe loc recoltarea de probe de sânge.

„Pur şi simplu, eu ieşeam din tura de noapte. Sunt la o cură de slăbire, renunţ la masa de seară şi am mâncat fructe. Pe la ora 19.00, maxim 20.00, mâncasem două mere şi o banană. Poliţia m-a oprit în data de 24 ianuarie, la ora 7.06, scrie pe procesul verbal. M-au pus să suflu în etilotest şi a ieşit 0,07. Le-am spus că cel puţin în ultimele 48 de ore n-am consumat strop de alcool. Le-am spus că nu sunt de acord şi am cerut probe de sânge. Mi-au suspendat permisul pe 90 de zile şi mi-au dat amendă 1305 lei. (…) Acum, m-au anunţat că a venit rezultatul analizelor. M-am dus la Poliţie să iau rezultatele, care arată zero alcoolemie”, a declarat şoferul, pentru Mediafax.

Bărbatul mai povesteşte că, deşi analizele de sânge demonstrează că nu consumase alcool, permisul tot nu i-a fost restituit. Acesta susține că se va adresa instanţei.

„Mi-au spus că nu pot să-mi dea permisul că s-a schimbat legea şi că trebuie să contest în instanţă. Eu cred că legea e făcută greşit. Nu mi se pare normal ca eu să plătesc o analiză de 120 lei ca să-mi dovedesc nevinovăţia, iar dacă analiza la sânge iese 0,00, mie cine îmi dă banii ăştia? Mi-a răspuns că nimeni pentru că eu am solicitat. Nu mi se pare normal. Banii ăştia sunt pierduţi. Voi contesta în instanţă şi amenda, voi contesta şi suspendarea permisului. Chiar azi depun la Judecătorie.”

Așadar, deși în astfel de cazuri șoferii sunt nevinovați, ajung să cheltuiască sume de bani și să se ”plimbe” prin instanțe. Din punct de vedere legal, poliţiştii nu-i pot restitui permisul. Șoferul trebuie să meargă la instanţă şi să solicite anularea procesului verbal şi a sancţiunii complementare. În momentul în care depune contestaţia, primeşte un certificat de grefă. Cu acest certificat merge la Serviciul Rutier şi permisul îi este restituit pe loc. Până la finalizarea procesului, va putea circula.

Revenim, în curând, cu un alt caz, care demonstrează că ceea ce am relatat în acest material nu reprezintă singurele probleme pe care le poate întâmpina un șofer. Una dintre ele ar fi timpul în care probele de sânge ajung de la recoltare la Serviciul de Medicină Legală... în 7 zile. Degeaba se străduiește șoferul să plătească la SML taxa de urgență de 120 de lei, încercând să-și dovedească rapid nevinovăția, atât timp cât probele ”zăbovesc” prin frigiderul poliției.