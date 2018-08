Avarii în lanț la Electrica. Zona de Sud a Ploieștiului nealimentată cu energie de mai bine de 20 de ore

De mai bine de 20 de ore, locuitorii din Cartierul Bariera București nu au locuințele alimentate cu energie electrică, aceasta fiind cea mai gravă avarie din ultimii ani înregistrată la Ploiești. Marți seară, inclusiv la Spitalul de Pediatrie Ploiești au fost întreruperi de curent electric. În această dimineață, probleme au apărut și în zona Democrației - Lupeni.

Avaria s-a produs marți, în jurul orei 11.26, moment în care atât zona de case, cât și cea de blocuri nu a mai fost alimentată cu energie electrică. Mii de consumatori din zona de Sud a Ploieștiului nu au mai fost alimentați cu energie Electrică, situație care persistă și miercuri dimineață, la Ploiești.

Problema apărută se dovedește a fi mult mai gravă față de estimările inițiale, pe motiv că apar avarii în lanț în sistem. Ieri seară, inclusiv Spitalul de Pediatrie a rămas fără curent electric, iar în această dimineață a fost afectată zona Democrației - Lupeni.

„Primăria Ploiești a purtat discuții, încă de ieri, cu reprezentanții Electrica, care au susținut că au apărut avarii în lanț. Am avut o problemă inclusiv la Spitalul de Pediatrie, însă în acest caz, din fericire, s-a rezolvat problema”, a susținut Adrian Dobre, primarul municipiului Ploiești.

Reprezentanții Electrica susțin că se lucrează continuu pentru remedierea problemelor apărute în sistem, însă deja locuitorii din Bariera București și-au pierdut răbdarea.

„Este mai rău ca pe vremea lui Ceaușescu. Atunci erau întreruperi de maxim patru-cinci ore. Locuiesc în Bariera București de mai multă vreme, dar nu s-a mai întâmplat să fie întrerupt curentul electric pe o durată atât de mare de timp. Am venit aici în zona unde se lucrează și am fost dezamăgit. Am încercat să discut cu un angajat, dar nu am reușit să aflu nimic”, a povestit un cititor al Observatorulph.ro. (foto: Arhivă)

marți, 31 iulie, SEED Muntenia Nord a anunțat că la ora 11:26 s-a produs o avarie în instalațiile de medie tensiune ce alimentează zona de sud a municipiului Ploiești.

„Avaria a cauzat un început de incendiu atât în incinta stației 110/20/6 kV Ploiești Sud, cât și în “Punctul de Conexiune Oxigen”, ambele instalații aflate în gestiunea SDEE Ploiești. În urma acestei avarii au fost afectați consumatori din cartierul Bariera București, IRG Timken și Fabrica de Oxigen Ploiești”, au precizat cei de la SEED Muntenia Nord.