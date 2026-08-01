Când devin obligatorii repartitoarele de căldură. Controverse la Ploiești pe tema facturilor

Termenul pentru montarea repartitoarelor de căldură ar urma să fie prelungit până la 31 decembrie 2030, potrivit proiectului adoptat de Camera Deputaților. La Ploiești, subiectul provoacă în continuare controverse: unii locatari susțin că repartitoarele au dus la facturi mai mari decât cele calculate în sistem paușal, în timp ce alții consideră că doar individualizarea consumului poate asigura o repartizare corectă a costurilor.

Camera Deputaților a adoptat proiectul privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, care stabilește un nou termen pentru montarea sistemelor de individualizare a consumului în blocurile racordate la sistemele centralizate de termoficare.

Potrivit formei adoptate de deputați, repartitoarele trebuie montate până la 31 decembrie 2030. Proiectul urmează să fie supus votului final în Senat.

Termenul inițial era 31 decembrie 2027

Forma inițială a proiectului stabilea data de 31 decembrie 2027 pentru montarea sistemelor de individualizare a consumului. În Camera Deputaților, termenul a fost prelungit cu încă patru ani, până la sfârșitul anului 2030.

Tot până atunci ar urma să fie amânată aplicarea sancțiunilor pentru proprietarii care nu respectă obligația. Amenzile prevăzute sunt cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.

Amânarea nu este însă definitivă. Proiectul trebuie să treacă și de Senat, care este cameră decizională.

Repartitoarele de căldură, subiect controversat la Ploiești

La Ploiești, unde numeroase blocuri sunt în continuare racordate la sistemul centralizat de termoficare, montarea repartitoarelor a provocat de-a lungul timpului numeroase dispute în cadrul asociațiilor de proprietari.

O parte dintre locatari susțin că au renunțat la repartitoare după ce au constatat că facturile primite erau mai mari decât cele plătite în blocurile în care cheltuielile pentru încălzire erau calculate în sistem paușal.

În alte blocuri, diferențele dintre facturi au alimentat suspiciunea că repartitoarele nu reflectă întotdeauna consumul resimțit de fiecare familie.

De cealaltă parte, susținătorii sistemului consideră că amânările succesive îi încurajează pe proprietari să renunțe la dispozitive și fac imposibilă stabilirea unui sistem unitar de calcul.

Administrator de bloc: „Legea ar fi trebuit să fie clară”

Aurel Răileanu, administratorul unui bloc din Ploiești, consideră că autoritățile trebuie să adopte o decizie clară în privința repartitoarelor.

„Dacă nu există această obligativitate, oamenii vor renunța la repartitoare. Legea ar fi trebuit să fie clară: ori se renunță definitiv la ele, ori proiectul intră în vigoare”, spune Aurel Răileanu.

Administratorul atrage atenția că, în lipsa repartitoarelor, apar diferențe greu de verificat între apartamente. Unii proprietari au înlocuit caloriferele vechi cu unele mai mari, crescând astfel suprafața radiantă, fără ca această modificare să poată fi verificată ușor atunci când cheltuielile sunt calculate în sistem paușal.

„În acest moment există mari discrepanțe privind modul de calcul al consumului de agent termic, dar și dezechilibre la nivelul blocurilor. Foarte mulți locatari și-au mărit suprafața echivalentă termic prin montarea unor calorifere foarte mari, iar modul în care se realizează repartizarea costurilor nu este corect”, explică administratorul.

La Ploiești, amânarea nu închide însă disputa. Pentru unii proprietari, repartitoarele reprezintă o cheltuială suplimentară și o sursă de facturi greu de înțeles. Pentru alții, acestea sunt singura soluție prin care fiecare apartament poate plăti în funcție de consum, iar diferențele dintre locatari pot fi reduse.