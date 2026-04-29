Lista investițiilor pentru școlile din Ploiești, în 2026: săli și terenuri de sport, modernizări și reabilitări – PROIECT

Proiectul de buget al municipiului Ploiești pentru anul 2026 include o serie de investiții destinate unităților de învățământ din oraș. Documentul prevede atât continuarea unor lucrări deja începute, cât și inițierea unor proiecte noi, dar și realizarea de studii de fezabilitate și documentații tehnice.

Investițiile vizează modernizarea infrastructurii educaționale, creșterea eficienței energetice a clădirilor, dezvoltarea bazelor sportive și îmbunătățirea condițiilor pentru elevi și cadrele didactice.

Cea mai mare sumă prevăzută în proiectul de buget este alocată pentru construcția modulară a Școlii Gimnaziale „I. A. Bassarabescu”, în valoare de 3.750,00 mii lei, urmată de amenajarea și modernizarea terenului de sport la Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu”, cu 3.600,00 mii lei.

Lista investițiilor propuse pentru școli în 2026

Construire sală de sport / modernizare infrastructură – Școala „Sfânta Vineri” — 1.650,00

Construire teren sport / modernizare – Școala „Andrei Mureșanu” — 10,00

Lucrări noi pentru școlile din Ploiești (mii lei)

Amenajare spațiu/teren joacă Creșa UPETROM — 254,00

Reamenajare imobil str. Predeal nr. 28 (unitate preșcolară) — 2,00

Creșterea eficienței energetice – Grădinița și Creșa nr. 39 — 1,00

Eficientizare energetică – Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” — 1,00

Creșterea eficienței energetice – Școala „H. M. Berthelot” — 1,00

Creșterea eficienței energetice – Grădinița nr. 33 — 1,00

Creșterea eficienței energetice – Grădinița nr. 30 — 1,00

Eficientizare energetică – Grădinița „Crai Nou” — 1,00

Modernizare teren sport – Școala „Nicolae Iorga” — 150,00

Înlocuire instalație încălzire – Colegiul „Regina Maria” — 0,00

Branșament apă – Colegiul „Spiru Haret” — 60,00

Branșament apă – Școala „Sfânta Vineri” — 60,00

Proiectare și execuție lucrări pentru autorizații ISU — 200,00

Construcție modulară – Școala „I. A. Bassarabescu” — 3.750,00

Amenajare/modernizare teren sport – Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” — 3.600,00

Branșament electric și instalație teren sport Liceul „Lazăr Edeleanu” — 20,00

Studii de fezabilitate / documentații (mii lei)

Documentații tehnice – construire creșă medie (str. Cosminele) — 280,00

Documentații sală sport – Școala „Toma Caragiu” — 25,00

Consolidare Colegiul Național „Mihai Viteazul” — 62,00

Dotare unități de învățământ cu centrale termice — 400,00

Documentații teren sport – Școala „Andrei Mureșanu” — 2,00

Documentații extindere – Școala „I. A. Bassarabescu” — 18,00

Servicii publicitate – dotări educaționale — 50,00

Documentații program eficiență energetică — 200,00

Documentații pentru avize ISU — 140,00

Documentații construire sală sport — 20,00

Dotare unități de învățământ (bucătării, echipamente) — 200,00

Documentații unități de învățământ — 50,00

Documentații PTH – Colegiul „Mihai Viteazul” — 10,00

Eficientizare energetică – Liceul „Sf. Apostol Andrei” — 19,00

Eficientizare energetică – Colegiul „Al. Ioan Cuza” — 30,50

Eficientizare energetică – Liceul „1 Mai” (sala sport) — 29,00

Restaurare Colegiul „I. L. Caragiale” — 150,00

Servicii publicitate Creșa Aleea Strunga — 2,00

Modernizare teren sport – Școala „Nicolae Iorga” (DALI) — 40,00

Documentații ISU – imobil str. Romană — 25,00

Modernizare teren sport – Școala „H. M. Berthelot” — 50,00

Studiu fezabilitate – Creșa Mihai Bravu — 10,00

Modernizare teren sport – Liceul „Sf. Apostol Andrei” — 50,00

Reabilitare și eficientizare – Liceul Transporturi — 50,00

Demolare corp + teren sport – Colegiul „Virgil Madgearu” — 50,00

Proiectul de buget pentru 2026, publicat în dezbatere publică pe site-ul Primăriei, urmează să fie supus aprobării Consiliului Local Ploiești în luna mai, după finalizarea perioadei de consultare publică.