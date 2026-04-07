PSD vrea interzicerea panourilor publicitare tip LED pe clădirile din Ploiești

Primăria Ploiești a anunțat, marți, 7 aprilie, că a fost lansat în transparență decizională un nou proiect de hotărâre prin care se propune interzicerea amplasării, montării și exploatării panourilor și ecranelor luminoase de tip LED, în scop publicitar, pe fațadele clădirilor din municipiu. Proiectul este inițiat de doi consilieri locali PSD.

Inițiatorii, consilierii locali Gheorghe Sîrbu și Vasile Robescu, ambii de la PSD, au invocat în referatul de aprobare faptul că „la nivelul municipiului Ploiești se constată o degradare progresivă a esteticii urbane, determinată de amplasarea necontrolată și neunitară a panourilor și ecranelor luminoase tip LED, precum și a altor echipamente tehnice vizibile pe fațadele clădirilor”.

Gheorghe Sîrbu: „Proiectul este asumat de PSD”

Contactat telefonic, consilierul local Gheorghe Sîrbu a refuzat să dea mai multe detalii privind inițiativa sa, pe motiv că „proiectul este asumat de PSD”.

„Eu fac parte dintr-un partid. Disciplina într-un partid se respectă. PSD are un lider de grup și un președinte. Proiectul este asumat de PSD”, a susținut Gheorghe Sîrbu, care a refuzat categoric să dea mai multe detalii despre proiectul propus.

Bogdan Toader: „La Ploiești nu există o viziune unitară privind publicitatea stradală”

Contactat telefonic, președintele PSD Ploiești, deputatul Bogdan Toader, a susținut că se dorește o reglementare clară în domeniul publicității stradale.

„Am discutat cu colegii și am analizat propunerea ca, până la aprobarea regulamentului de publicitate și a Planului Urbanistic General (PUG), să promovăm atât acest proiect, cât și un alt proiect privind publicitatea stradală, aflat în lucru.

Inițiativa vine în contextul în care aceste panouri tip LED afectează aspectul vizual al orașului. În prezent, există un haos în domeniul publicității: nu există o analiză privind dimensiunea panourilor, nu se știe dacă aceste panouri afectează structura clădirilor, nu există un regulament și nici o viziune unitară privind publicitatea stradală. De asemenea, mai există un proiect în lucru care vizează atât panourile LED, cât și pe cele clasice”, a precizat Bogdan Toader, președintele PSD Ploiești.

Unde poți depune sugestii sau opinii pe tema proiectului

Conform anunțului transmis de Primăria Ploiești, proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul instituției, la adresa www.ploiesti.ro, în secțiunea „Transparență decizională”. Proiectul de act normativ poate fi obținut și în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Relații Publice și Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.

Totodată, propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi depuse la sediul Primăriei Ploiești, la registratura municipiului sau la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană ori pot fi transmise pe adresele de e-mail [email protected], [email protected] și [email protected], în termen de 10 zile calendaristice.