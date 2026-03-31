Lista străzilor din Ploiești unde au loc lucrări la rețelele edilitare

Primăria Ploiești a transmis, marți, 31 martie, lista străzilor unde vor avea loc, în această săptămână, lucrări la rețelele de apă și canalizare, precum și zonele în care se vor desfășura intervenții pentru remedierea unor avarii.

- Publicitate -

Lucrări pentru remedierea avariilor

PT 11 Centru, racord Pecef, Artem, str. Mihail Kogălniceanu, spate bl. C3 – remediere avarie la rețeaua termică secundară ACI;

PT 6–9 Mai, str. Cireșoaia, lateral, spate bl. 18G–18H3;

PT 11 Republicii, str. Gh. Doja, intersecție cu str. Văleni, spate bl. 45F3;

Racord PT 10 Nord, str. Cameliei, intersecție cu str. Cătinei – remediere neconformitate capac cămin termic (rețea primară);

Racord PT 5 9 Mai, str. Pădinei, zona blocurilor 9E–9F – remediere neconformitate capac cămin termic (rețea primară);

Racord PT 8 23 August, str. Podul Înalt, zona Coral Impex – remediere neconformitate capac cămin termic (rețea primară);

Racord ANAF, str. Maramureș, intrare elevi Colegiul Național „Mihai Viteazul” – remediere neconformitate capac cămin termic (rețea primară).

Lucrări la rețeaua de branșamente

Rețea de apă și branșamente – strada Charles Darwin;

Rețea de apă și branșamente – strada Berești;

Rețea de apă și branșamente – strada Dragoș Vodă.

Lucrări pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare

Microstație de epurare ape uzate – cartier Mitică Apostol;

Rețea de apă și branșamente – str. Cerbului;

Rețea de apă și branșamente – str. Prigoriei;

Rețea de apă și branșamente – str. Violetelor;

- Publicitate -

Rețea de apă și branșamente – str. Canarului;

Rețea de apă și branșamente – str. Lăstunului;

Rețea de apă și branșamente – str. Paltinului;

Rețea de apă și branșamente – str. Trestioarei;

Rețea de apă și branșamente – str. Fluturilor;

Rețea de apă și branșamente – str. Mierlei;

Rețea de apă și branșamente – str. Energiei;

Rețea de apă și branșamente – str. Acvilei;

Rețea de apă și branșamente – str. Brândușelor;

Rețea de apă și branșamente – str. Ferigii;

Rețea de apă și branșamente – str. Răchitei;

Rețea de apă și branșamente – str. Ciocârliei;

- Publicitate -

Rețea de apă și branșamente – str. Gaterului;

Rețea de apă și branșamente – str. Delfinului;

Rețea de apă și branșamente – str. Plutelor;

Rețea de apă și branșamente – str. Viilor;

Rețea de apă și branșamente – str. Cetinei;

Rețea de apă și branșamente – Șoseaua Buftea (DN1A).

Execuție racorduri de canalizare