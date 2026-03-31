Lista străzilor din Ploiești unde au loc lucrări la rețelele edilitare

Primăria Ploiești a transmis, marți, 31 martie, lista străzilor unde vor avea loc, în această săptămână, lucrări la rețelele de apă și canalizare, precum și zonele în care se vor desfășura intervenții pentru remedierea unor avarii.
Lucrări pentru remedierea avariilor
- PT 11 Centru, racord Pecef, Artem, str. Mihail Kogălniceanu, spate bl. C3 – remediere avarie la rețeaua termică secundară ACI;
- PT 6–9 Mai, str. Cireșoaia, lateral, spate bl. 18G–18H3;
- PT 11 Republicii, str. Gh. Doja, intersecție cu str. Văleni, spate bl. 45F3;
- Racord PT 10 Nord, str. Cameliei, intersecție cu str. Cătinei – remediere neconformitate capac cămin termic (rețea primară);
- Racord PT 5 9 Mai, str. Pădinei, zona blocurilor 9E–9F – remediere neconformitate capac cămin termic (rețea primară);
- Racord PT 8 23 August, str. Podul Înalt, zona Coral Impex – remediere neconformitate capac cămin termic (rețea primară);
- Racord ANAF, str. Maramureș, intrare elevi Colegiul Național „Mihai Viteazul” – remediere neconformitate capac cămin termic (rețea primară).
Lucrări la rețeaua de branșamente
- Rețea de apă și branșamente – strada Charles Darwin;
- Rețea de apă și branșamente – strada Berești;
- Rețea de apă și branșamente – strada Dragoș Vodă.
Lucrări pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare
- Microstație de epurare ape uzate – cartier Mitică Apostol;
- Rețea de apă și branșamente – str. Cerbului;
- Rețea de apă și branșamente – str. Prigoriei;
- Rețea de apă și branșamente – str. Violetelor;
- Rețea de apă și branșamente – str. Canarului;
- Rețea de apă și branșamente – str. Lăstunului;
- Rețea de apă și branșamente – str. Paltinului;
- Rețea de apă și branșamente – str. Trestioarei;
- Rețea de apă și branșamente – str. Fluturilor;
- Rețea de apă și branșamente – str. Mierlei;
- Rețea de apă și branșamente – str. Energiei;
- Rețea de apă și branșamente – str. Acvilei;
- Rețea de apă și branșamente – str. Brândușelor;
- Rețea de apă și branșamente – str. Ferigii;
- Rețea de apă și branșamente – str. Răchitei;
- Rețea de apă și branșamente – str. Ciocârliei;
- Rețea de apă și branșamente – str. Gaterului;
- Rețea de apă și branșamente – str. Delfinului;
- Rețea de apă și branșamente – str. Plutelor;
- Rețea de apă și branșamente – str. Viilor;
- Rețea de apă și branșamente – str. Cetinei;
- Rețea de apă și branșamente – Șoseaua Buftea (DN1A).
Execuție racorduri de canalizare
- str. Enăchiță Văcărescu;
- str. Traian Vuia;
- str. Brâncoveanu Vodă.