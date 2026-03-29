Disponibilizări la SC Hale și Piețe Ploiești. Plan de reorganizare și restructurare – PROIECT

SC Hale și Piețe, societate aflată în subordinea Consiliului Local Ploiești, propune un plan de reorganizare, restructurare și redresare financiară. Proiectul de hotărâre se va afla, luni, 30 martie, în atenția aleșilor locali.

Proiectul de hotărâre inițiat de SC Hale și Piețe se află pe ordinea suplimentară a ședinței Consiliului Local de luni, 30 martie. Propunerea vizează atât măsuri de reducere a cheltuielilor de funcționare, cât și diminuarea numărului de angajați.

Disponibilizări în grafic

Potrivit proiectului de hotărâre, la capitolul reducere a cheltuielilor de personal este propusă desființarea a 10 posturi de muncitor necalificat, din totalul de 135 de posturi de execuție existente în cadrul societății.

Măsura ar urma să fie aplicată prin externalizarea etapizată a serviciilor de curățenie, ceea ce va conduce la încetarea contractelor de muncă pentru 10 salariați.

Dacă planul va fi aprobat de Consiliul Local Ploiești, SC Hale și Piețe estimează o reducere a cheltuielilor de personal de aproximativ 408.000 lei.

În cadrul procesului de reorganizare, conducerea societății va analiza și contractele individuale de muncă ale angajaților care îndeplinesc condițiile de vârstă standard și stagiul de cotizare, dar care nu au făcut demersurile necesare pentru pensionare. Totodată, va fi analizată și situația persoanelor care cumulează pensia cu salariul.

Reduceri de cheltuieli la utilități și consumabile

Pe lângă măsurile privind personalul, planul de reorganizare și restructurare include și reducerea cheltuielilor de funcționare.

Sunt vizate economii la materiale consumabile, papetărie, birotică și combustibil, dar și o gestionare mai eficientă a consumurilor de energie electrică, energie termică și apă.

Proiectul de reorganizare urmează să fie supus votului în ședința de luni a Consiliului Local Ploiești, iar aprobarea acestuia ar putea aduce schimbări importante în organigrama SC Hale și Piețe.