Lista străzilor din Ploiești unde au loc lucrări la rețele de apă și canalizare

Primăria Ploiești a anunțat, miercuri, lista străzilor unde au loc lucrări de reparații și investiții la rețelele de apă și canalizare, dar și zonele unde au loc intervenții pentru reabilitarea unor avarii.
Regia Autonomă de Servicii Publice (R.A.S.P.) Ploiești monitorizează, săptămânal, o serie de lucrări de reparații și investiții, programate în vederea îmbunătățirii serviciilor publice ale municipiului Ploiești.
Lucrări pentru remedierea avariilor la rețeaua termică
- PT 1 Vest, str. Erou Moldoveanu Marian, în fața bl. 9A, sc. A – remediere avarie rețea termică secundară RACC;
- PT 11 Centru, racord PECEF Artem, str. Mihail Kogălniceanu, spate bl. C3 – remediere avarie rețea termică secundară ACI;
- PT 6-9 Mai, str. Cireșoaia, lateral, spate bl. 18G-18H3;
- PT 11 Republicii, str. Gh. Doja, intersecție cu str. Văleni, spate bl. 45F3.
Lucrări pentru extinderea și modernizarea rețelelor de apă
- Microstație de epurare ape uzate – cartier Mitică Apostol;
- Rețea de apă și branșamente str. Cerbului;
- Rețea de apă și branșamente str. Prigoriei;
- Rețea de apă și branșamente str. Violetelor;
- Rețea de apă și branșamente str. Canarului;
- Rețea de apă și branșamente str. Lăstunului;
- Rețea de apă și branșamente str. Paltinului;
- Rețea de apă și branșamente str. Trestioarei;
- Rețea de apă și branșamente str. Fluturilor;
- Rețea de apă și branșamente str. Mierlei;
- Rețea de apă și branșamente str. Energiei;Rețea de apă și branșamente str. Acvilei;
- Rețea de apă și branșamente str. Brândușelor;Rețea de apă și branșamente str. Ferigii;
- Rețea de apă și branșamente str. Răchitei;
- Rețea de apă și branșamente str. Ciocârliei;
- Rețea de apă și branșamente str. Gaterului;Rețea de apă și branșamente str. Delfinului;
- Rețea de apă și branșamente str. Plutelor;
- Rețea de apă și branșamente str. Viilor;
- Rețea de apă și branșamente str. Cetinei;
- Rețea de apă și branșamente Șoseaua Buftea – DN1A;
Realizarea de branșamente
- Realizare branșamente apă str. Brădetului;
- Realizare branșamente apă str. Smârdan;
Execuție racorduri canalizare
- Execuție racorduri canalizare – str. Bobâlna;
- Execuție racorduri canalizare – str. Enăchiță Văcărescu;
- Execuție racorduri canalizare – str. Traian Vuia;
- Execuție racorduri canalizare – str. Brâncoveanu Vodă.