- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAdministrație

Lista străzilor din Ploiești unde au loc lucrări la rețele de apă și canalizare

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
lucrari Ploiești
Foto cu caracter ilustrativ

Primăria Ploiești a anunțat, miercuri, lista străzilor unde au loc lucrări de reparații și investiții la rețelele de apă și canalizare, dar și zonele unde au loc intervenții pentru reabilitarea unor avarii.

- Publicitate -

Din articol

Regia Autonomă de Servicii Publice (R.A.S.P.) Ploiești monitorizează, săptămânal, o serie de lucrări de reparații și investiții, programate în vederea îmbunătățirii serviciilor publice ale municipiului Ploiești.

Lucrări pentru remedierea avariilor la rețeaua termică

  • PT 1 Vest, str. Erou Moldoveanu Marian, în fața bl. 9A, sc. A – remediere avarie rețea termică secundară RACC;
  • PT 11 Centru, racord PECEF Artem, str. Mihail Kogălniceanu, spate bl. C3 – remediere avarie rețea termică secundară ACI;
  • PT 6-9 Mai, str. Cireșoaia, lateral, spate bl. 18G-18H3;
  • PT 11 Republicii, str. Gh. Doja, intersecție cu str. Văleni, spate bl. 45F3.

Lucrări pentru extinderea și modernizarea rețelelor de apă

  • Microstație de epurare ape uzate – cartier Mitică Apostol;
  • Rețea de apă și branșamente str. Cerbului;
  • Rețea de apă și branșamente str. Prigoriei;
  • Rețea de apă și branșamente str. Violetelor;

 

  • Rețea de apă și branșamente str. Canarului;
  • Rețea de apă și branșamente str. Lăstunului;
  • Rețea de apă și branșamente str. Paltinului;
  • Rețea de apă și branșamente str. Trestioarei;
  • Rețea de apă și branșamente str. Fluturilor;

 

  • Rețea de apă și branșamente str. Mierlei;
  • Rețea de apă și branșamente str. Energiei;Rețea de apă și branșamente str. Acvilei;
  • Rețea de apă și branșamente str. Brândușelor;Rețea de apă și branșamente str. Ferigii;
  • Rețea de apă și branșamente str. Răchitei;

 

  • Rețea de apă și branșamente str. Ciocârliei;
  • Rețea de apă și branșamente str. Gaterului;Rețea de apă și branșamente str. Delfinului;
  • Rețea de apă și branșamente str. Plutelor;
  • Rețea de apă și branșamente str. Viilor;
  • Rețea de apă și branșamente str. Cetinei;
  • Rețea de apă și branșamente Șoseaua Buftea – DN1A;

Realizarea de branșamente

  • Realizare branșamente apă str. Brădetului;
  • Realizare branșamente apă str. Smârdan;

Execuție racorduri canalizare

  • Execuție racorduri canalizare – str. Bobâlna;
  • Execuție racorduri canalizare – str. Enăchiță Văcărescu;
  • Execuție racorduri canalizare – str. Traian Vuia;
  • Execuție racorduri canalizare – str. Brâncoveanu Vodă.

 

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Pene de curent și aparate stricate. Clienții primesc despăgubiri doar pe hârtie

Marius Nica Marius Nica -
ANRE a transmis, la solicitarea Observatorul Prahovean, clarificări despre...

Laura Drăghici, fondatoarea ChicFleuriste, duce din nou la Londra proiectul „Celebrating Women”

Observatorul Prahovean Observatorul Prahovean -
Designerul floral internațional Laura Drăghici, fondatoarea ChicFleuriste, organizează la...

Arca Village, cartierul în construcție lângă pădurea Păulești îți propune o ofertă specială de lansare

Marius Nica Marius Nica -
În apropiere de pădurea de la Păulești, la câțiva...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -