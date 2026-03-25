Centura Azuga–Bușteni merge mai departe. Cât vor dura lucrările

Consiliul Județean Prahova a anunțat o nouă etapă pentru realizarea centurii Bușteni-Azuga care ar trebui să elimine blocajele din traficul rutier de pe DN 1 – Valea Prahovei.

- Publicitate -

Consiliul Județean Prahova a anunțat aprobarea documentației S.F. revizuite / PTE 2025 pentru proiectul „Acces rutier complementar descărcare A3 Azuga–Bușteni”, în cadrul Consiliului Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice de Interes Național și Locuințelor.

Investiție de aproape 850 de milioane de lei

Proiectul este derulat în parteneriat cu Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, și vizează realizarea unei legături rutiere pentru descărcarea Autostrăzii A3 în zona Azuga–Bușteni, una dintre cele mai aglomerate zone de pe Valea Prahovei.

- Publicitate -

Potrivit datelor prezentate de CJ Prahova, valoarea totală a investiției este de aproximativ 843,9 milioane de lei, cu TVA inclus, iar lucrările de construcții și montaj însumează 695,1 milioane de lei.

Traseul va avea o lungime de 9,447 kilometri și va include 19 structuri de tip poduri, pasaje, viaducte și subtraversări, 13 intersecții la nivel și un sistem de canalizare pluvială pe o lungime totală de 7.725,44 metri. Durata estimată de execuție este de 30 de luni.

Centura este construită de companii românești

CJ Prahova mai precizează că proiectul are deja coridorul de expropriere aprobat, iar lucrările sunt în desfășurare, cu un stadiu fizic de aproximativ 3% la începutul anului 2026.

- Publicitate -

Lucrările sunt executate de o asociere de constructori romani condusa de compania Coni alaturi de Drum Pod Invest SRL, Gott Strasse SRL, Perfect Consult Europe SRL, Automagistral-Pivden SRL si NVO Transinzhinirying SRL.

Liderul de asociere este compania prahoveană Coni, care a construit și un tronson important din Autostrada Moldovei.