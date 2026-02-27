Instanța dă câștig de cauză CJ Prahova în disputa cu mai mulți transportatori

Consiliul Județean Prahova anunță că a obținut o victorie în primă instanță în litigiul privind rezilierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport, după ce mai mulți operatori au fost scoși de pe piață pentru neîndeplinirea condițiilor legale. În replică, reprezentanții Pides Trans, contactați de Observatorul Prahovean, au declarat că vor formula apel, astfel că procesul nu este încheiat.

CJ Prahova: rezilierea contractelor a fost confirmată de instanță

Într-un comunicat transmis astăzi presei, CJ Prahova precizează că instanța competentă a confirmat, în primă instanță, legalitatea măsurii de reziliere a contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport nr. 28756/301/24.11.2023.

Hotărârea vizează operatorii din asocierea UNIMIGU SRL (lider) cu ROTRANS DANI SRL VIO ȘI DANI TRANS SRL, PIDES TRANS SRL și GANEA TRANSCOM SRL.

CJ Prahova spune că își menține angajamentul de a aplica cadrul legal și de a asigura funcționarea transportului public județean „în condiții de legalitate, responsabilitate și respect față de interesul public”.

Contactați de Observatorul Prahovean după comunicatul CJ Prahova, reprezentanții Pides Trans au declarat că vor face apel, astfel că dosarul va merge mai departe în instanță.

Pides Trans a fost înlocuită pe trasee, tarifele au crescut

Litigiul pleacă de la schimbările apărute în transportul județean, după ce Pides Trans a fost scoasă de pe piață la începutul acestui an și înlocuită de C&I Internațional pe o zonă importantă din Prahova, inclusiv pe relația Slănic – Plopeni – Aluniș – Ploiești.

Potrivit explicațiilor CJ Prahova, rezilierea contractului pentru Lotul 3 a fost determinată de neîndeplinirea obligației de constituire/prelungire a garanției de bună execuție.

În replică, reprezentanții Pides Trans au transmis că garanția este „perfect legală”.

Cert este faptul că, odată cu schimbarea operatorului, tarifele biletelor s-au majorat, aspect care a generat reacții în rândul călătorilor.

Observatorul Prahovean a publicat un amplu material aici: Transportator din Prahova, scos din joc. Acuzații de abuz și bilete mai scumpe pentru navetiști