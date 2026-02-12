Transportator din Prahova, scos din joc. Acuzații de abuz și bilete mai scumpe pentru navetiști

La începutul acestui an, transportatorul de persoane Pides Trans a fost scos de pe piață de Consiliul Județean Prahova, fiind înlocuit de o altă companie, C&I Internațional. Litigiul s-a mutat în instanță.

Un alt operator, tarife mai mari

De la 1 ianuarie, pe o zonă importantă din Prahova (Slănic–Plopeni–Aluniș–Ploiești) a intrat un alt transportator decât cel care a câștigat licitația organizată de Consiliul Județean Prahova.

Odată cu această schimbare, tarifele la bilete s-au majorat substanțial. Observatorul Prahovean a publicat un articol pe această temă AICI.

Reprezentanții companiei Pides Trans acuză conducerea Consiliului Județean Prahova că le-a retras abuziv licența de transport, scoțându-i astfel din piață, și că a favorizat celălalt transportator, C&I, care le-a luat locul. Motivul oficial invocat: scrisoarea de garanție aferentă anului 2024 nu ar fi fost valabilă.

Cum s-a ajuns la rezilierea contractului

Înainte de a se ajunge aici, pe 7 octombrie anul trecut, a avut loc o ședință de mediere la Consiliul Județean Prahova, în urma căreia părțile ar fi stabilit că garanția aferentă anului 2025 este valabilă.

„Consiliul Județean Prahova ne-a solicitat să înaintăm o propunere de rezolvare pe cale amiabilă a situației litigioase existente între părți, așa cum a făcut-o și cu altă asociere la finele anului 2024.

În data de 05.11.2025, am înaintat o propunere, așa cum ni s-a solicitat, propunere la care nu am primit răspuns până în prezent.

În mod nejustificat, în data de 5 decembrie 2025, Consiliul Județean Prahova ne-a notificat că, începând cu data de 1 ianuarie, să nu mai efectuăm serviciul de transport public județean” susțin reprezentanții firmei Pides Trans.

Aceștia susțin că scoaterea de pe piață ar fi fost una premeditată:

„După primirea adresei de la Consiliul Județean Prahova, am fost contactați de reprezentanții firmei C&I International S.R.L., care ne-au comunicat că vor începe efectuarea transportului pe traseele aferente Lotului 3, întrucât au obținut licențe de traseu de la Consiliul Județean Prahova și au încheiat și contract de delegare a gestiunii.

Surpriza pentru noi a fost faptul că încă din luna martie 2025, când am fost convocați la așa-zisa negociere, ni s-a comunicat neoficial de alți transportatori că C&I International S.R.L. va prelua Lotul 3, iar acum constatăm că, în fapt, Consiliul Județean Prahova nu a dorit niciun moment să ne înțelegem amiabil sau să continuăm derularea contractului existent între părți, întrucât intenția a fost de a delega transportul pe Lotul 3 societății C&I International S.R.L.”

Consiliul Județean Prahova a renunțat la procesul cu C&I

Reprezentanții Pides Trans susțin că C&I ar fi trebuit să-și piardă licența din cauza neregulilor constatate în urma controalelor din mandatul fostei administrații județene, însă actuala conducere a CJ Prahova ar fi renunțat inexplicabil la acest demers.

Astfel, pe 14 ianuarie 2025, Tribunalul Prahova a luat act de solicitarea reclamantului CJ Prahova de a renunța la judecată cu pârâtul C&I. Asta deși aceeași instituție câștigase în instanță procesele cu același transportator, care contestase procesele verbale în baza cărora își putea pierde licența.

Reacția conducerii Consiliului Județean Prahova

Contactat de Observatorul Prahovean, Mario Soare, vicepreședintele Consiliului Județean Prahova, a declarat că scrisoarea de garanție prezentată de Pides Trans aferentă anului 2024 nu era valabilă.

De altfel, într-o adresă a instituției se arată că „rezilierea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport pe Lotul nr. 3 s-a făcut ca urmare a neîndeplinirii obligației de constituire/prelungire a garanției de bună execuție de către operatorul de transport.

În fapt, Serviciul Transport, procedând la verificarea garanției de bună execuție inițiale, a constatat că aceasta este nelegală și, oricum, aceasta a expirat fără a fi prelungită în termen legal.

Operatorul a invocat în apărarea sa o garanție de bună execuție emisă în prelungirea celei inițiale, însă, după cercetările efectuate de către angajații Serviciului Transport, s-a constatat că nici aceasta nu este legală.

Prin urmare, operatorul a fost convocat la discuții la sediul autorității contractante, dar a refuzat să depună o altă garanție. Față de această împrejurare, autoritatea contractantă a emis notificarea de încetare și a promovat acțiunea de reziliere a contractului.”

Față de această acuzație, reprezentanții Pides Trans au reacționat astfel: ”Cei de la consiliul județean se tot leagă de această garanție, care este perfect legală. Precizăm că noi avem licență valabilă pentru că încă ne judecăm. Deci nu există o hotărâre judecătorească definitivă prin care să fie anulate licențele noastre ca să poată fi date altui operator. Practic, cei de la Consiliul Judetean Prahova au eliberat două licențe pentru doi operatori diferiți, pentru același lot”.

Deși Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere și reprezentanților companiei C&I International, aceștia nu au răspuns.