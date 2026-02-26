Câți polițiști locali vor fi disponibilizați la Ploiești

Reforma în administrație vine la pachet cu reduceri de personal la Poliția Locală Ploiești, după ce norma a fost modificată la nivel național, în funcție de populație.

Joi, în timpul ședinței Consiliului Local Ploiești, la o interpelare a consilierului local Mihai Apostolache (România în Acțiune), directorul Poliției Locale, Carmen Gheorghe, a anunțat că, în urma aprobării reformei în administrație, instituția va fi vizată de reduceri de personal.

„Sunt de acord că avem nevoie de mai mulți oameni, dar această ordonanță, care prevede un polițist local la 1.200 de oameni, ne va împuțina personalul.

În momentul de față suntem nevoiți să reducem schema cu cel puțin șapte posturi”, a precizat Carmen Gheorghe, directorul Poliției Locale Ploiești.

Ce prevede reforma în administrație

Actul normativ aprobat de Guvern prevede:

un post pentru fiecare 1.200 de locuitori pentru comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București;

un post pentru fiecare 6.500 de locuitori pentru județe, respectiv municipiul București;

unitățile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mic de 4.500 nu pot înființa poliție locală decât dacă cheltuielile secțiunii de funcționare sunt asigurate integral din venituri proprii. În acest caz, numărul maxim este de 3 polițiști locali.

Măsurile de reducere a cheltuielilor de personal se aprobă și se aplică până la data de 1 iulie 2026, iar implementarea pentru atingerea obiectivelor privind reducerea cheltuielilor de personal se va realiza în intervalul 1 iulie – 31 decembrie 2026.