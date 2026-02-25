Acuzații de concursuri aranjate într-o instituție publică din Ploiești. Reacția conducerii

Sindicatul Administrației Publice și Asistenței Sociale „Alexandru Ioan Cuza” (SAPAS) a lansat acuzații grave la adresa conducerii Administrației Serviciilor Sociale Comunitare (ASSC) Ploiești, instituție aflată în subordinea Consiliului Local Ploiești, susținând că au fost organizate concursuri de promovare pentru funcții de conducere în condiții netransparente, pentru „înscăunarea specialilor”. De cealaltă parte, directorul ASSC, Dan Dinu, respinge ferm acuzațiile și susține că toate demersurile au fost legale, transparente și determinate de nevoia de a ocupa posturi vacante în contextul constrângerilor legislative.

Ce reclamă sindicatul SAPAS

Într-un comunicat transmis public, SAPAS susține că, în contextul reformei administrative și al reducerii cheltuielilor de personal, o instituție din subordinea Consiliului Local Ploiești ar fi ignorat dispozițiile primarului privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante unice, atât de execuție, cât și de conducere (acolo unde acestea nu sunt afectate de reforma administrației locale).

Sindicatul afirmă că, în locul unor concursuri „transparente și deschise tuturor celor interesați”, conducerea ar fi preferat organizarea unor concursuri de promovare pentru funcții publice de conducere vacante, pe care le califică drept „pseudo-concursuri”, cu o bibliografie „minimă” și „adaptată persoanei”.

Potrivit SAPAS, cele două concursuri vizate ar fi fost ulterior anulate de angajator, în urma reacției Federației PUBLISIND. Comunicatul poate fi accesat aici: comunicat presa_SAPAS_25.02.2026

Liderul SAPAS: instituția vizată este ASSC Ploiești

Contactat de Observatorul Prahovean, Florian Radu, liderul SAPAS, a precizat că instituția la care face referire comunicatul este Administrația Serviciilor Sociale Comunitare (ASSC) Ploiești.

Acesta a susținut că instituția nu ar fi respectat dispozițiile primarului, invocând o dispoziție atașată comunicatului, despre care afirmă că ar fi fost ignorată de directorul general.

În acest context, liderul sindical spune că semnalul de alarmă vizează modul în care va fi aplicată reforma administrației publice locale și dacă aceasta va fi aplicată echitabil.

Reacția directorului ASSC: „Nu a existat nicio interdicție. Demersurile au fost legale”

La solicitarea Observatorului Prahovean, Dan Dinu, directorul ASSC Ploiești, a transmis un punct de vedere amplu în care contestă acuzațiile formulate de sindicat.

Acesta susține că adresa Primăriei Ploiești invocată de SAPAS (nr. 3026/06.02.2025), semnată de administratorul public pentru primar, nu instituia o interdicție, ci făcea referire la posibilitatea organizării procedurilor de ocupare a posturilor vacante, cu respectarea strictă a cadrului legal.

Directorul ASSC afirmă că a existat „o preocupare majoră și constantă” pentru ocuparea funcțiilor vacante cu personal de specialitate, în special asistenți sociali și psihologi, în contextul modificărilor legislative și al constrângerilor impuse de cadrul normativ, precum și al măsurilor trasate de Agenția Județeană pentru Inspecție și Prestații Sociale.

Explicația ASSC: doar posturile unice puteau fi scoase la concurs

Dan Dinu mai precizează că, potrivit cadrului legal aplicabil la acel moment, concursurile puteau fi organizate exclusiv pentru posturile unice, în timp ce celelalte posturi vacante puteau fi ocupate prin transfer între instituții publice.

În acest context, susține directorul, singurele posturi unice ce puteau fi scoase la concurs erau posturile de conducere.

Acesta mai arată că, după aprobarea noii organigrame a instituției la 30 mai 2025, în luna august au fost scoase la concurs două posturi unice de conducere nou-create. Potrivit lui Dan Dinu, concursul de promovare a respectat prevederile legale, iar participarea era deschisă funcționarilor publici din întreg sistemul național al funcției publice.

Concursul a fost anulat, iar cazul este în atenția organelor de anchetă

Directorul ASSC confirmă că respectivul concurs a fost anulat, însă spune că nu poate oferi detalii suplimentare privind motivele concrete, întrucât subiectul face obiectul unei cercetări penale declanșate în urma unei sesizări formulate de liderul SAPAS, Florian Radu.

În aceste condiții, Dan Dinu susține că este responsabil să aștepte finalizarea verificărilor autorităților înainte de a reveni cu explicații complete privind anularea concursului.

ASSC respinge acuzațiile de favorizare

În finalul punctului de vedere transmis redacției, directorul ASSC respinge „ferm” insinuările privind lipsa de transparență sau favorizarea unor persoane și afirmă că toate demersurile au avut ca obiectiv consolidarea capacității instituției de a furniza servicii sociale de calitate, prin ocuparea posturilor vacante cu personal de specialitate, „în deplină legalitate”.