Creangă de copac căzută peste firele electrice, într-o stație de autobuz, la Ploiești

Vremea de săptămâna trecută a făcut ravagii în Ploiești. Copaci rupți, cabluri desprinse, toate reprezentând un real pericol pentru cetățeni. Este și cazul semnalat de un cititor, în stația autobuzului 104 – Str. Mihai Bravu la capăt – UZTEL, Ploiești.

UPDATE: În jurul orelor 13:20 situația a fost rezolvată, au transmis reprezentanții SGU Ploiești.

Știre inițială

„Stimată redacție,

Vă aduc la cunoștință o situație periculoasă existentă în stația mijlocului de transport 104 de pe strada Mihai Bravu, la capat de linie UZTEL din Ploiești.

Un pom (platan canadian) are o creangă destul de mare, desprinsă parțial din trunchi, care a căzut și apasă pe firele electrice din zonă. Există o presiune vizibilă asupra cablurilor, ceea ce poate duce la ruperea acestora.

Situația reprezintă un risc major:

pericol de electrocutare;

posibilitatea ca firul electric să cadă peste pietoni;

risc de accident pentru persoanele care așteaptă în stație”, ne-a scris cititorul la redacție.

De asemenea, acesta și-a însoțit mesajul de imagini în care se observă clar creanga desprinsă din copac și pericolul imiment pe care aceasta îl reprezintă.

Contactat de Observatorul Prahovean, Dragoș Măchițescu, directorul general al SGU Ploiești, a declarat că echipele SGU vor interveni cât de repede posibil.

„Noi vom interveni în zonă dar depindem de cei de la Electrica. Este o acțiune care trebuie desfășurată în colaborare cu ei, fiind vorba de un cablu electric. Facem solicitare către ei și intervenim și în funcție de disponibilitatea lor”, a declarat acesta.