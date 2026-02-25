Într-o comună din Prahova apa costă la jumătate față de restul județului

În condițiile în care sute de mii de prahoveni, abonați ai operatorului Hidro Prahova – compania Consiliului Județean – plătesc unul dintre cele mai mari tarife la apă și canalizare din țară, locuitorii unei comune din Prahova achită prețuri aproape la jumătate. Cum s-a ajuns în această situație?
În 2023, Primăria Păulești și-a înființat propria companie de apă, iar în 2024 a reziliat contractul cu fostul operator. În prezent, locuitorii comunei plătesc 4,89 lei/mc de apă, fără TVA, față de 9,66 lei/mc, fără TVA, tariful practicat de Hidro Prahova.
De altfel, compania locală de apă din Păulești a fost a doua autorizată de DSP Prahova, după cea din Cornu, în condițiile în care majoritatea operatorilor din județ funcționează fără acest document.
Observatorul Prahovean a tras un semnal de alarmă pe acest subiect aici: Companiile de apă din Prahova nu au autorizație sanitară!
În ceea ce privește serviciul de canalizare, conducerea primăriei a negociat cu operatorul Jovila, aflat în ultimul an de contract, un tarif de 5,90 lei/mc, fără TVA, comparativ cu 8,85 lei/mc, fără TVA, cât percepe Hidro Prahova.
Referitor la sursele de alimentare, autoritățile locale susțin că au fost demarate investiții importante pentru a evita o eventuală criză a apei, similară celei din luna decembrie a anului trecut.
„Am realizat cinci foraje, astfel încât să avem atât surse proprii de apă, cât și alimentare din Paltinu și Vălenii de Munte. De asemenea, lucrăm la construirea mai multor rezervoare pentru a dubla capacitatea actuală de 2.700 mc, ceea ce ne permite să furnizăm apă timp de până la 72 de ore în cazul unei avarii majore la conducta ESZ”, a declarat pentru Observatorul Prahovean Sandu Toader, primarul comunei Păulești.