Trafic restricționat temporar, vineri, în zona stadionului Ilie Oană din Ploiești

Primăria Ploiești a anunțat, miercuri, noi restricții de circulație temporare în zona stadionului Ilie Oană. Măsura a fost dispusă ca urmare a desfășurării meciului FC Petrolul și FC Argeș.

- Publicitate -

Potrivit Primăriei Ploiești, Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat restricționarea temporară a traficului rutier și pietonal, vineri, 13 februarie a.c., în intervalul orar 17.00-22.00, în zona stadionului “Ilie Oană” din Ploiești.

Circulația rutieră va fi restricționată pe străzile Stadionului, Alexandru Vlahuță și Mihai Bravu.

- Publicitate -

„Măsura a fost dispusă pentru desfășurarea meciului oficial din cadrul Ligii 1, între echipele FC Petrolul Ploiești și FC Argeș, în condițiile impuse de către Federația Română de Fotbal și Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova “Colonel Alexandru Enescu”, partidă care va avea loc în data de 13.02.2026, începând cu ora 20.00”, a anunțat Primăria Ploiești.

Modificările de circulație, fie ele provizorii sau permanente, sunt actualizate constant în aplicația de navigație WAZE.

„Pentru a evita blocajele, întârzierile sau neplăcerile din trafic, vă recomandăm să folosiți aplicația WAZE, disponibilă gratuit pe telefonul mobil”, este recomandarea Primăriei Ploiești.