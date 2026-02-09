Ploieștiul devine capitala sportului în 2026

Municipiul Ploiești va găzdui, în 2026, mai multe competiții sportive naționale și internaționale. Anunțul a fost făcut de primarul Mihai Polițeanu, care a prezentat calendarul competițional al anului viitor.

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a prezentat, luni, în cadrul unei conferințe de presă, alături de conducerea CSM Ploiești, o radiografie a proiectelor care țin de infrastructura sportivă, dar și programul competiționat din 2026.

Pe listă figurează realizarea unui complex sportiv la Colegiul Tehnic Lazăr Edeleanu, construirea sălii de sport la Școala Gimnazială Sf. Vineri, dar și reabilitarea terenurilor de sport la mai multe unități de învățământ.

Totodată, pe lista proiectelor majore figurează și reabilitarea terenurilor de fotbal de la Parcul Municipal Vest.

Primarul Mihai Polițeanu a susținut că sportul de masă va avea, la rândul său, un rol important în calendarul competițional, însă a vorbit și despre calendarul competițional desfășurat în 2026 la Ploiești.

Printre evenimentele majore programate la Ploiești se numără Turneul Internațional de Box „Dracula Open 2026”, competiție care se va desfășura în perioada 15–22 februarie 2026. Competiția va fi găzduită la Sala Sporturilor „Olimpia”, unde sunt așteptați peste 500 de sportivi.

Pe lista evenimentelor programate la Ploiești în 2026 figurează o competiție națională de lupte, Cupa liceelor din Ploiești la fotbal, un festival de baschet, o competiție de ciclism pentru copii, precum și includerea orașului în traseul Turul României, una dintre cele mai importante competiții de ciclism.

Conferință Primăria Ploiești