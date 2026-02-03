- Publicitate -
Primarul Ploieștiului: prețul gigacaloriei nu va mai crește anul acesta

Marius Nica
primar ploiesti mihai politeanu

Primarul Ploieștiului a dat asigurări că în acest an nu se va mai majora prețul gigacaloriei. Mihai Polițeanu consideră că ploieștenii care locuiesc la bloc și beneficiază de apă caldă și căldură din sistemul centralizat au făcut deja suficiente sacrificii.

În prezent, ploieștenii plătesc 350 de lei/Gcal, fără TVA, diferența până la aproximativ 605 lei/Gcal – costul real de la Termo Ploiești, operatorul de termoficare, fiind acoperită prin subvenția acordată de la bugetul local.

Acest tarif a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2025, când a crescut de la 189,9 lei/Gcal, și a fost menținut, prin votul consilierilor locali, și pentru sezonul rece 2025–2026.

Într-o conferință de presă susținută ieri, pe tema situației financiare a municipiului, primarul Ploieștiului a declarat că tariful la apă caldă și căldură nu va mai crește în 2026.

„Nu am de gând să mai reduc subvenția, adică să crească factura plătită de ploieșteni. Se pare că, la acest moment, s-a ajuns la un grad de suportabilitate. Ploieștenii au făcut acest sacrificiu”, a declarat edilul.

Primarul speră ca, pe termen mediu, subvenția pentru gigacalorie să scadă în urma investițiilor în sistemul de producție, transport și distribuție a energiei termice din oraș, administrat de Termo Ploiești.

